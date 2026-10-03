La Guardia Civil investiga como posible fratricidio la muerte de dos hermanos en Castroverde

Aldea de Agustín, lugar donde se ha hallado muertos a dos hermanos

¿Qué ha pasado? Los agentes, al llegar al domicilio, se encontraron a la mujer muerta en la cama con signos de violencia y a él en una fosa. A pesar de que no se descarta ninguna hipótesis, la teoría que barajan es que el hombre la mató y después se suicidó tirándose al pozo.

La Guardia Civil investiga la muerte de dos hermanos en Castroverde, Lugo, en la aldea de Agustín. Aunque se mantienen abiertas todas las hipótesis, los primeros indicios descartan la participación de terceras personas, sugiriendo un posible fratricidio. Una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar alertó a las autoridades a las 09:00 de la mañana. Al llegar, los agentes encontraron a la mujer en la cama con signos de violencia y a su hermano en una fosa séptica. La teoría principal es que el hombre mató a su hermana, con discapacidad, y luego se suicidó. A las dos de la tarde, una jueza ordenó levantar los cadáveres para realizar autopsias mientras la Policía Judicial recogía pruebas.

La Guardia Civil está investigando la muerte de dos hermanos hallados sin vida en su propia casa en Castroverde, en Lugo, en la aldea de Agustín. A pesar de que se mantienen abiertas todas las hipótesis posibles, los primeros indicios descartan la participación de terceras personas y apuntan al fratricidio.

Fue una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar quien dio la alerta a eso de las 09:00 de la maána. Cuando los agentes se desplazaron al lugar y entraron en el domicilio se encontraron a la mujer en la cama, con signos de violencia, y a su hermano en una fosa séptica.

Al lugar, además, acudieron varias ambulancias del 061 y los Bomberos del parque comarcal de Sarria para extraer el cuerpo del hombre de la fosa.

La teoría que barajan los investigadores es que el hombre pudo acabar con la vida de su hermana, con discapacidad física e intelectual, y que después se suicidó arrojándose al pozo.

A eso de las dos de la tarde, una jueza ordenó el levantamiento de los cadáveres para practicarles la autopsia mientras los agentes de la Policía Judicial tomaron huellas del escenario.

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