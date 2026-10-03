Cargas policiales, altercados y máxima tensión en el final del recorrido de la manifestación por la vivienda en Valencia

Un cordón policial custodiaba el Palau de Les Arts, donde se celebra un congreso de inversión inmobiliaria, para intentar impedir el acceso, pero algunos manifestantes han conseguido romperlo y han entrado al edificio. Mientras, la Policía ha lanzado pelotas de goma y botes de humo.

La manifestación en Valencia para reivindicar el derecho a la vivienda se tornó tensa, con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional, que usó porras. Los manifestantes, que lanzaron botes de humo y vallas, protestaban contra el rechazo del Congreso a dos decretos de vivienda. Convocada por diversas asociaciones, la marcha partió desde la Porta de la Mar, con lemas como "Ni gente sin casa ni casas sin gente". La protesta concluyó frente al Palau de Les Arts, coincidiendo con un foro de inversión inmobiliaria. Se llamó a una huelga general en noviembre para exigir vivienda como derecho esencial.

La protesta para reivindicar el derecho a la vivienda que recorre este sábado Valencia ha vivido momentos de máxima tensión. Las calles valencianas han sido protagonistas de altercados y los manifestantes que se encontraban en primera fila de la movilización han recibido golpes por parte de agentes de la Policía Nacional, que custodiaba el Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.

Un cordón policial custodiaba el recinto operístico para intentar impedir el acceso, pero algunos manifestantes han conseguido romperlo y han entrado al edificio, mientras que la Policía ha lanzado pelotas de goma y botes de humo. Asimismo, algunos de los manifestantes, que han entonado cánticos contra el cuerpo policial, habrían lanzado botes de humo y vallas.

La manifestación, con salida desde la Porta de la Mar, ha sido convocada por las asociaciones Sindicat de Llogateres, Entrebarris, Palataforma Afectados por la Hipoteca y Sindicat Habitatge València. "Ni gent sense casa ni casa cases sense gent" (Ni gente sin casa ni casas sin gente) ha sido una de las proclamas de la marcha, que ha arracando tras la pancarta de 'Acabem amb el negoci de l'habitatge' ('Acabemos con el negocio de la vivienda').

Las entidades organizadoras han hecho un llamamiento a convocar una huelga general tras tumbar el Congreso de los Diputados este viernes los dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Los portavoces de las asociaciones convocantes han asegurado, momentos antes de iniciarse la protesta, que hay "mucha rabia" en la calle porque "era una propuesta de mínimos", pero "ni eso" se ha aprobado.

Con pancartas con los lemas 'No a la especulación', 'Merecemos política de confianza', 'Basta ya ni un desahucio más', 'Psoe y sumar son parte del problema' o 'Los inversores son los invasores' y cánticos de "Hace falta ya una huelga general"; "No a los desahucios sin respuesta"; "Fora rendistes dels nostres barris" (Fuera rentistas de nuestros barrios); "No podemos hacer las paces esto es lucha de clases"; "Políticos y rentistas son terroristas" o "Si pago el alquiler no tengo para comer", la marcha concluye frente al Palau de Les Arts, donde se celebra este sábado el foro de inversión inmobiliaria Valencia Real Estate Summit 2026.

"Hoy se llama a que se creen comités de huelga en todos los centros de trabajo y centros educativos, que se hagan asambleas y la gente se organice para comenzar la huelga general a mitad de noviembre", ha explicado Andrea Leixos, en representación del Sindicat de Llogateres.

También en declaraciones a los medios, Iker Gallego, de Entrebarris, ha comentado que la manifestación de este sábado también nace con el objetivo de "conseguir por fin que la vivienda sea un derecho de primera necesidad" para que "podamos vivir tranquilos en nuestros barrios y nuestras ciudades".

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