Lola cree que la juventud llega tarde a la reivindicación por la vivienda: "Se están perdiendo muchos derechos sociales"

Lola, recién jubilada, ha asegurado que los derechos se consiguen luchando en la calle, pero que la juventud y la sociedad han reaccionado tarde en esta ocasión ante la situación.

Miles de personas se han manifestado este sábado en distintas ciudades de España por la vivienda. Una de ellas, Lola, lo ha hecho en Madrid, donde ha afirmado que la juventud ha despertado tarde.

"Yo opino que la juventud ha despertado y eso está bien, pero ha despertado tarde. Se han perdido por el camino hasta que han despertado o se están perdiendo muchos derechos sociales", ha explicado a laSexta.

Lola es una mujer recién jubilada que ha salido a la calle también para protestar conocedora de la situación que vive su hijo, una persona en alquiler: "Vive de alquiler y un poco pensando qué va a pasar, cuándo mi casero se va a cansar, mi sueldo no me permite pagar otro alquiler porque los sueldos evidentemente están como están y la vivienda no es que sea un invento, es que la vivienda es un despropósito, es inalcanzable para la juventud hoy en día".

"Tengo muchas (manifestaciones a sus espaldas) porque yo con 15 años empecé a trabajar y me han educado así, con conciencia social. Creo que es que hay que conquistarlos así. Está claro que votando cada cuatro años no se conquistan", ha añadido.

Lola ha aseverado que están quitando "todos los derechos" no solo en vivienda, sino también en educación o sanidad: "A poco que estés concienciada sabes que están quitándolo poquito a poco, arañando poco a poco, pero al final esto va a caer. Si no se mueve la juventud, va a caer. Bueno, la juventud y la sociedad. O sea, yo estoy aquí con 65 años. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Para mí es el único camino".

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