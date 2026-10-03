Ahora

Desde la manifestación

Lola cree que la juventud llega tarde a la reivindicación por la vivienda: "Se están perdiendo muchos derechos sociales"

Lola, recién jubilada, ha asegurado que los derechos se consiguen luchando en la calle, pero que la juventud y la sociedad han reaccionado tarde en esta ocasión ante la situación.

Lola, durante la manifestación por la vivienda en Madrid

Miles de personas se han manifestado este sábado en distintas ciudades de España por la vivienda. Una de ellas, Lola, lo ha hecho en Madrid, donde ha afirmado que la juventud ha despertado tarde.

"Yo opino que la juventud ha despertado y eso está bien, pero ha despertado tarde. Se han perdido por el camino hasta que han despertado o se están perdiendo muchos derechos sociales", ha explicado a laSexta.

Lola es una mujer recién jubilada que ha salido a la calle también para protestar conocedora de la situación que vive su hijo, una persona en alquiler: "Vive de alquiler y un poco pensando qué va a pasar, cuándo mi casero se va a cansar, mi sueldo no me permite pagar otro alquiler porque los sueldos evidentemente están como están y la vivienda no es que sea un invento, es que la vivienda es un despropósito, es inalcanzable para la juventud hoy en día".

"Tengo muchas (manifestaciones a sus espaldas) porque yo con 15 años empecé a trabajar y me han educado así, con conciencia social. Creo que es que hay que conquistarlos así. Está claro que votando cada cuatro años no se conquistan", ha añadido.

Lola ha aseverado que están quitando "todos los derechos" no solo en vivienda, sino también en educación o sanidad: "A poco que estés concienciada sabes que están quitándolo poquito a poco, arañando poco a poco, pero al final esto va a caer. Si no se mueve la juventud, va a caer. Bueno, la juventud y la sociedad. O sea, yo estoy aquí con 65 años. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Para mí es el único camino".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Manifestaciones por la vivienda en directo | Las protestas se multiplican por la crisis de la vivienda con llamamiento a la huelga general
  2. Sánchez reflexiona en privado sobre un adelanto electoral tras el fiasco del efecto Maricarmen en el Congreso
  3. Ricardo Alonso (Urbagestión) explica que Maricarmen "ha estado 20 años sin un contrato de arrendamiento válido y vigente"
  4. Muere una mujer de 102 años ahogada en su vivienda por la riada de Madrigueras, Albacete
  5. El G7 acuerda liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel en cuatro meses para bajar los precios
  6. Giro en el caso de Ana Buza: la fiscal pide también la absolución ante la desolación de la familia que reclama 20 años para el exnovio