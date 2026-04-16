La Guardia Civil encuentra dos huesos compatibles con los de un humano en la búsqueda de Enrique Bolívar

El contexto El investigado, que confesó haber matado a Enrique Bolívar en Abadín (Lugo), aseguró que había escondido el cuerpo bajo unos rastrojos de la zona de Quende. Ahora, la Guardia Civil rastrea la zona.

La Guardia Civil está investigando en la zona de Quende, en Abadín (Lugo), el área donde el sospechoso de la muerte de Enrique Bolívar afirmó haber enterrado el cuerpo hace dos años. El acusado confesó haber atropellado accidentalmente al hombre de 82 años, asustarse y ocultar el cadáver bajo rastrojos. Los agentes utilizan un georradar para localizar posibles restos enterrados. Recientemente, perros de la Guardia Civil señalaron un punto donde se encontraron restos que podrían ser humanos, los cuales están siendo analizados. El sospechoso, vecino de la familia y con un historial delictivo, está en prisión por robos y ahora investigado formalmente por este homicidio.

La Guardia Civil rastrea la zona donde el investigado por la muerte de Enrique Bolívar, de 82 años, dijo haber enterrado el cuerpo, hace ya dos años, en septiembre de 2023. Según su testimonio, atropelló al hombre de forma accidental, se asustó, metió el cuerpo en la maletero y después escondió el cadáver bajo unos rastrojos de la zona del pinar Quende, en Abadín (Lugo).

En la búsqueda, el georradar está siendo un elemento clave para saber si hay restos enterrados y dónde están: escanea esta extensa área de pinar detectando posibles zonas en las que se haya removido la tierra, un lugar completamente acordonado por un amplio dispositivo.

En las últimas horas, los perros de la Guardia Civil han señalado un punto concreto y de allí los investigadores han sacado restos que podrían ser humanos. Se analizan en un laboratorio para saber si son o no de Enrique Bolívar.

El principal sospechoso y autor confeso de la muerte del hombre de 82 años era vecino de la familia y tiene a sus espaldas un largo historial delictivo: fue detenido por quebrantamiento de condena respecto a su ex pareja y desde hace más de un año está en prisión por cometer varios robos con fuerza, una condena que estaría a punto de expirar.

Hace unos días le comunicaron que estaba formalmente investigado por el homicidio y la ocultación del cadáver de Bolívar en septiembre de 2023.

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