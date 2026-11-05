La Guardia Civil detiene al presunto secuestrador de una niña que ayudó a localizarlo con un dibujo

Los detalles La menor dibujó algunos detalles como las cicatrices o los tatuajes del hombre.

En Borja, Zaragoza, una niña de ocho años ayudó a la policía a identificar a su secuestrador mediante un dibujo a lápiz que incluía detalles como una cicatriz y tatuajes del delincuente. Según Ana Cristina Otín, portavoz de la Guardia Civil, el incidente ocurrió cuando el hombre intentó llevarse a la niña con la excusa de darle golosinas. La menor logró escapar y llegar a su casa. El presunto secuestrador, que amenazó a la niña, ha sido detenido e identificado gracias al dibujo. Está investigado por un presunto delito de detención ilegal.

Una niña de ocho años ha podido ayudar a la policía a identificar a su secuestrador con un dibujo hecho a lápiz en Borja (Zaragoza). La ilustración incluía detalles como una cicatriz o los tatuajes del presunto delincuente.

Según describe Ana Cristina Otín, portavoz de la Guardia Civil en Zaragoza, la niña habría coincidido en el portal del edificio donde reside con un hombre, que tras saludarla la agarró del brazo y trató de llevársela con la excusa de darle golosinas. Finalmente, la menor consiguió huir y llegar a su domicilio.

El presunto secuestrador, que amenazó a la niña con volver a por ella si contaba algo a sus padres, ya ha sido detenido e identificado gracias al dibujo. Según fuentes de la Guardia Civil citadas por RTVE, el sospechoso declaró este jueves por la mañana y está investigado por un presunto delito de detención ilegal.

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