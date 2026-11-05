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Protestas por la educación pública

Benjamín Prado, tras la detención de un docente en las protestas por la educación en Madrid: "Son más peligrosos los agitadores a los que escoltan que este profesor"

El contexto Los agentes han arrastrado unos 30 metros a este profesor hasta llevarle hasta el vehículo policial, lo que ha provocado la indignación del resto de docentes.

PRADO SOBRE EL DETENID
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La Policía ha detenido este jueves a un profesor que se manifestaba frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los agentes le han arrastrado unos 30 metros hasta llevarle hasta el vehículo policial, lo que ha provocado la indignación del resto de docentes.

Benjamín Prado critica la "fuerza excesiva usada por algunos miembros de la Policía", que, para él, "se parecen más a los de una sociedad totalitaria".

"No veo tan peligroso al profesor al que se están llevando entre cinco policías a rastras. Veo más peligrosos algunos agitadores ultras a los que se llevan escoltados con sus propios guardaespaldas alrededor sin que les pase nada", añade el escritor, haciendo referencia al agitador de ultraderecha Vito Quiles.

"La policía no va a pegar a los manifestantes, va a vigilar que las manifestaciones hoy se celebren pacíficamente, que nos enfrente en grupos distintos y demás. Yo miro ahí y no veo ninguna razón para que ese señor se lo lleven", concluye Benjamín Prado.

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