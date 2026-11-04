La Guardia Civil considera "imposible" encontrar las segundas cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

Los detalles Según el último informe publicado, la Guardia Civil no ha logrado localizar los registradores que quedarían del tren Alvia accidentado en el municipio cordobés en enero de 2026, pese a haber encontrado los armarios en los que se alojaban.

La Guardia Civil ha informado a la jueza del caso del accidente ferroviario de Adamuz que no ha logrado encontrar los registradores de datos del tren Alvia, aunque sí ha localizado los armarios de conexiones. Estos dispositivos, esenciales para recabar datos del trayecto, estaban acoplados a puertas de poliéster en los coches 1 y 4 del tren. A pesar de una búsqueda minuciosa, ha sido imposible hallarlos. Sin embargo, se recuperaron otros registradores en marzo, cuyo análisis se realizará el 12 de noviembre. Además, se investigará el estado de las infraestructuras ferroviarias, con ensayos sobre el balasto y las traviesas de hormigón. La jueza ha solicitado a Adif documentación sobre la infraestructura del tramo de Adamuz y las obras de emergencia previas al accidente.

La Guardia Civil ha comunicado a la jueza que investiga el accidente ferroviario de Adamuz que ha localizado los dos armarios de conexiones situados detrás de los registradores de datos del tren Alvia, pero no ha conseguido encontrar los propios dispositivos. Así consta en un oficio remitido al juzgado de Montoro, que recoge el resultado negativo de las labores de búsqueda y localización y que incluye fotografías para documentar las actuaciones.

Según explica el documento, los registradores DEUTA -unos dispositivos electrónicos que recaban los datos del trayecto de un tren- no estaban integrados en los armarios de conexiones, sino "acoplados mediante una escuadra/pletina a una puerta de material de poliéster". Los dispositivos se encontraban en los coches número 1 y 4 del Alvia: uno en la cabina y otro en la cola del tren.

Pese a las labores de búsqueda, el acta concluye que ha resultado "imposible" localizar estas cajas negras. Además, indican que los restos del tren han sido inspeccionados "de manera minuciosa" por los técnicos de ACTREN, empresa encargada de mantenimiento ferroviario.

Acta que indica que se han encontrado las cajas negras del accidente de Adamuz, pero no los registradores.

Ahora bien, los que sí fueron encontrados fueron los registradores jurídicos (JRU), otro tipo de cajas negras que sí fueron recuperados en marzo. De hecho, la jueza ha fijado para el próximo 12 de noviembre la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos contenidos en estos registradores. Una vez realizada, los técnicos deberán entregar un informe con sus conclusiones en un plazo de diez días.

Los próximos ensayos investigarán el estado de las infraestructuras

La investigación judicial avanza también en el análisis de los elementos de la infraestructura ferroviaria, con el objetivo de determinar si estos se encontraban en buen estado y cumplían con los requisitos técnicos. Las pruebas serán realizadas por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

En una providencia fechada el 30 de octubre, la jueza ha ordenado la realización de ensayos sobre el balasto y las traviesas de hormigón que permanecen precintados. Además, establece La magistrada establece que los ensayos deberán estar "concluidos en un plazo máximo de dos meses" desde que los materiales sean puestos a disposición de los laboratorios, salvo que exista una causa justificada para ampliar ese periodo.

La magistrada solicita los informes de Adif

Por otro lado, la magistrada ha solicitado a Adif que aporte en un plazo de tres días los distintos documentos relacionados con la infraestructura del tramo de Adamuz. Entre ellos figuran los informes de auscultación de las vías 1 y 2, especialmente los realizados antes de la recepción de las obras y los posteriores a la intervención de emergencia llevada a cabo tras el accidente.

También reclama el expediente completo de las obras de emergencia y la documentación relativa al suministro y transporte del balasto utilizado en la renovación de los desvíos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, concretamente el lote correspondiente a la base de Hornachuelos, ya que estas reparaciones concluyeron apenas 30 días antes del accidente. Solicita estas diligencias al considerarlas "necesarias" para continuar con el esclarecimiento de las causas del siniestro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido