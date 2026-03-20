La Fiscalía Europea abre una causa por posible malversación de fondos de la UE en las obras de la vía de Adamuz

Los detalles Se investiga un posible desvío de fondos públicos comunitarios en el marco de las tareas de conservación de la vía.

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por posible malversación de fondos de la Unión Europea en la conservación del tramo ferroviario de Adamuz, donde ocurrió un accidente de tren en enero. Se sospecha un desvío de fondos públicos comunitarios en las tareas de mantenimiento de la vía. Un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) revela que hubo una caída de tensión en el circuito de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren de Iryo, que colisionó con un Alvia de Renfe. La hipótesis principal apunta a un colapso en la soldadura de un raíl, lo que habría provocado el accidente, causando 46 víctimas mortales.

La Fiscalía Europea ha abierto una causa por posible malversación de fondos de la Unión Europea en la conservación del tramo de Adamuz en el que se produjo el accidente de tren en enero pasado en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla, según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes jurídicas a laSexta.

Se investiga un posible desvío de fondos públicos comunitarios en el marco de las tareas de conservación de la vía. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama está supervisando la investigación como juez de garantías

De momento, la Fiscalía Europea no le ha pedido ninguna diligencia que haya motivado su intervención, así como registros, intervenciones telefónicas, detenciones. La investigación está en la fase inicial de pedir documentación y comprobar si efectivamente se ha podido producir una malversación de fondos europeos.

La primera señal de rotura en la vía apareció 22 horas antes del accidente

Según las últimas investigaciones, la primera señal de rotura en la vía apareció 22 horas antes del accidente. Un informe técnico elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) muestra una caída de tensión en el circuito de la vía 22 horas antes de que descarrilara en la localidad cordobesa de Adamuz el tren de Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid invadiendo la vía contraria, lo que llevó a la colisión posterior de un Alvia de Renfe que avanzaba con dirección Huelva.

Esto, según señalan, apunta una nueva línea de estudio para esclarecer el momento en que se rompió la vía del trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz, lo que supuestamente provocó el accidente ferroviario que el pasado 18 de enero causó 46 víctimas mortales.

Según el mismo medio, que cita a fuentes cercanas a la investigación, el descenso de la tensión se puede corresponder con una fractura en la soldadura o del carril. De esta forma, la CIAF apunta como principal hipótesis del accidente el colapso de un raíl con fecha de producción en 2023, o de su unión a través de soldadura aluminotérmica con otro más antiguo (1989) y con distinto grado de dureza.

Durante las tres horas anteriores a esa caída de tensión, se registran diez pasos de tren en ese punto y no es hasta el número 11, cerca de las 22:00 horas, que se produce una variación mínima de tensión de apenas 1 V, según apunta la 'Cadena SER'. Una caída de tensión de este tipo es mínima y, en este caso, no llegó a cortar la corriente que discurre por el carril en ningún momento, según este medio. Esto iría en la línea de lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló en rueda de prensa: "La rotura tuvo que ser de un carácter tan leve que en ningún momento se produjo interrupción de la corriente".

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