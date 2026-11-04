Detenidas seis personas, entre ellas una mujer, por vender a cuatro bebés en Badajoz

El contexto Las detenciones se han llevado a cabo en el marco de un operación contra la compraventa de menores en Badajoz y Jaén.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han arrestado a seis personas en Badajoz y Linares (Jaén) en una operación contra la compraventa de menores. Entre los detenidos se encuentra una mujer acusada de vender a cuatro de sus hijos tras dar a luz. Una vecina, citando fuentes policiales, denunció la situación, subrayando que "eso no se puede hacer". Hasta ahora, no se sabe si hay más menores involucrados. La detenida en Badajoz es de nacionalidad española y se desconoce la identidad del resto de la red. Se realizaron registros en Badajoz, Montijo y Linares, y se tomará declaración a los testigos.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas en las provincias de Badajoz y Linares (Jaén) en una operación contra la compraventa de menores. Por ahora se sabe que ha sido arrestada una mujer en la localidad extremeña tras presuntamente vender a cuatro de sus hijos.

Una vecina, que cita a fuentes policiales, denuncia que la mujer vendía a los menores después de das a luz. "Ha vendido a sus cuatro hijos. Eso no se hace, eso no se puede hacer", declara la testigo. Hasta la fecha se desconoce si más niños habrían podido ser víctimas de esta organización

Según han informado a EFE fuentes policiales, la detenida en Badajoz es una mujer de nacionalidad española. Respecto al resto de la supuesta red, por el momento, se desconoce la identidad o la vinculación que podrían tener.

En el transcurso de la actuación se han llevado a cabo tres registros en Badajoz, la localidad pacense de Montijo y en la jiennense de Linares, según ha informado la Policía Nacional y ha confirmado la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías. Este jueves se tomará declaración a los testigos.

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