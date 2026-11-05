La Guardia Civil detiene a 15 personas de un mismo clan familiar en una operación contra el narcotráfico en Benicarló

Los detalles Todos los miembros están acusados de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Además, a dos de ellos se les investiga por delitos de maltrato animal por haberse hallado hasta 180 gallos de pelea y 40 perros de caza sin regularizar.

La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar en Benicarló, Castellón, que operaba un importante punto de venta de drogas. Tras dos meses de investigación, se realizaron 15 detenciones y se descubrieron 180 gallos de pelea y 40 perros de caza sin regularizar. El clan distribuía cocaína y heroína desde inmuebles del casco histórico, gestionados por sus miembros. En los registros, se incautaron drogas, armas, munición, dinero en efectivo y bienes por más de 100.000 euros. Los detenidos enfrentan cargos por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, y dos también por maltrato animal.

Una operación de la Guardia Civil en Benicarló, en Castellón, ha acabado con el desmantelamiento de un clan familiar que estableció "un importante punto de venta de droga". En total, se han realizado 15 detenciones y los agentes han descubierto hasta 180 gallos de pelea y 40 perros de caza sin regularizar.

El Instituto Armado ha explicado que el operativo lleva dos meses en marcha y que gracias a las investigaciones realizadas se pudo constatar la "actividad continuada" del clan en la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y heroína, desde distintos inmuebles del casco histórico de Benicarló.

Los puntos de venta en cuestión estaban vinculados entre sí y eran los miembros del clan familiar los que se encargaban de gestionarlos.

En sus actuaciones, la Guardia Civil ha incautado en los registros llevados a cabo sustancias como cocaína, heroína, hachís, marihuana, cristal y otros derivados. Además, había material destinado a la preparación y la distribución de las sustancias, como básculas de precisión y envoltorios.

Además, encontraron seis escopetas, diversas armas blancas y abundante munición, al igual que más de 10.000 euros en efectivo y efectos timbrados por un valor superior a los 1.500 euros. También se han intervenido joyas, relojes, móviles y vehículos que, en su valor conjunto, superaban los 100.000 euros.

Los 15 detenidos están acusados de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Además, a dos de ellos también se les investiga desde el Seprona por su implicación en delitos de maltrato animal después de que se hallasen 180 gallos de pelea, 48 de ellos mutilados, y más de 40 perros destinados a la actividad cinegética. La mayoría de ellos carecía de microchip identificativo.

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