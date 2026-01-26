La gran tormenta de EEUU deja la mayor cancelación de vuelos desde la pandemia y a más de un millón de hogares sin electricidad

Los detalles La gran tormenta de hielo y nieve 'Fern' ha paralizado EEUU, cubriendo de nieve las principales ciudades, con carreteras llenas de nieve y coches atascados en lugares donde es prácticamente imposible circular.

Estados Unidos enfrenta una severa tormenta de hielo y nieve que ha dejado al menos 11 muertos y ha afectado a dos tercios del país, causando cortes eléctricos en más de un millón de hogares. La tormenta 'Fern' ha provocado el peor día de cancelaciones de vuelos desde 2020, con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advierte que el frío persistirá hasta mediados de semana en el norte. La tormenta ha recorrido más de 3.700 kilómetros, afectando a casi 200 millones de personas. Al menos 17 estados han declarado el estado de emergencia, y el presidente Donald Trump ha aprobado declaraciones de emergencia en varios estados. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, insta a la población a permanecer en casa. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani ha anunciado clases a distancia debido a las condiciones climáticas adversas.

Estados Unidos se enfrenta a una gran tormenta de hielo y nieve que ya ha dejado, al menos, 11 víctimas mortales. El fuerte temporal ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense, produciendo cortes eléctricos durante la jornada en más de un millón de hogares.

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, ha señalado que la gran tormenta 'Fern' ha provocado el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de la covid-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy ha adelantado que este lunes habrá unas 2.600 cancelaciones de vuelos.

"Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", ha señalado el secretario de Transporte, quien ha indicado que "hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves".

No obstante, el secretario ha recalcado que "no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones".

"Uno de los problemas es que va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte, será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir. Por lo tanto, en los lugares donde tenemos hielo, resulta más difícil volver a ser plenamente funcionales con rapidez", ha adelantado.

El secretario de Transporte también ha explicado que no solo se están viendo afectados los aeropuertos específicamente por esta tormenta, sino también las carreteras de Estados Unidos.

"Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado sus carreteras al transporte comercial. Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para poder pasar las quitanieves y echar sal y muchos de estos estados han reducido los límites de velocidad en nuestras carreteras", ha destacado Duffy.

Más de un millón de hogares sin electricidad

Además, la enorme tormenta de nieve que afecta del centro-este al noreste de Estados Unidos ha provocado que más de 1.046.000 hogares y empresas se hayan quedado sin suministro eléctrico.

La cifra de abonados afectados por el apagón ha sido proporcionada por el portal poweroutage.us, que destaca que el estado más afectado es Tennessee, con 307.000 clientes; seguido de Mississippi, con 178.000. Por detrás están Louisiana y Georgia, ambos con más de 100.000, y Texas, Kentucky, Virginia Occidental y Alabama. Las autoridades han advertido de que los apagones podrían durar días debido a las dificultades provocadas por la tormenta.

La "monstruosa" tormenta, como la llaman los medios de comunicación estadounidenses, ha recorrido ya más de 3.700 kilómetros en dirección noreste y ha dejado a casi 200 millones de personas afectadas por algún tipo de alerta meteorológica. La tormenta es ya la que ha dejado a más condados bajo alerta por tormenta invernal desde que hay registros.

Protocolos de emergencia

Al menos 17 estados y el distrito de Columbia ya han declarado el estado de emergencia para poder hacer frente a la situación que prevé dejar grandes cantidades de nieve en ciudades como Nueva York o Boston, incluso hasta 60 centímetros en zonas de los estados de Kentucky y Virginia.

"Acabo de aprobar las Declaraciones de Emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse seguros y abrigados!", ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.

Muchas zonas de la costa este habían recibido entre 15 y 40 centímetros de nieve y aguanieve, y se espera que se acumule más nieve y cantidades considerables de hielo hasta el lunes.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, -quien ayudó este domingo con una pala a quitar la nieve de las calles de la Gran Manzana- anunció que el lunes no habrá clases presenciales. "Será un día de clases a distancia para las escuelas de la ciudad de Nueva York con el fin de garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas", anotó el alcalde en un comunicado.

