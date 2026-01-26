Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos médicos para aprobar un nuevo Estatuto Marco

¿Por qué es importante? Hace unos días, la Confederación Española de Sindicatos Médicos anunció una nueva huelga nacional indefinida de médicos y facultativos en contra del borrador del Estatuto Marco.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que ha firmado el acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación para el nuevo Estatuto Marco. "Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado García, quien ha reivindicado que el diálogo "es el único camino".

García ha comparecido junto a representantes sindicales para informar de que hay acuerdo sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, una reforma del marco laboral del personal sanitario que no se actualiza desde 2003.

La ministra ha indicado que se ha alcanzado un acuerdo "que llevamos trabajando de manera casi artesanal desde hace más de tres años con los sindicatos del ámbito, con todos menos CIC-Saude. Con Satse, con Comisiones, con UGT, con CSIF, para este nuevo Estatuto Marco".

No obstante, antes de este anuncio, en declaraciones a EFE Televisión, uno de los sindicatos médicos ha avanzado que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado hoy les parece un "grave error".

La negociación del texto se desarrolla en el Ámbito de Negociación, el órgano formal de diálogo entre el Ministerio y las organizaciones sindicales representativas del personal estatutario del SNS.

El acuerdo ha estado precedido por semanas de tensión. Desde el ámbito sindical, y especialmente desde las organizaciones médicas, se expresaron "críticas a la regulación de la jornada laboral y las guardias, a la definición del tiempo de trabajo efectivo y a la falta de concreción de algunos artículos". Varios sindicatos alertan de que el nuevo marco podría no reducir de forma real la precariedad.

Precisamente, la Confederación Española de Sindicatos Médicos anunció hace unos días, antes de conocerse este acuerdo, que irían a una nueva huelga nacional indefinida de médicos y facultativos, que estaba prevista para el próximo 16 de febrero, en contra del borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

