Google amanece con su logo ausente y, como ya es habitual, lo sustituye un Doodle. Un joven con cascos en el cuello, gorra del revés y con sus manos en lo que parece una mesa de sonido, dibujado con trazos suaves de lápices de colores. Esta es la forma en la que la compañía tecnológica homenajea a Avicii, el artista que "consiguió elevar la música electrónica al éxito mundial generalizado", explican desde la empresa.

El 8 de septiembre sería el 32 cumpleaños de Tim Bergling, el conocido DJ sueco con éxitos que se escuchaban (y aun se escuchan) en todas las fiestas: 'Wake Me Up', canción que puedes escuchar en el Doodle, 'Addicted to You', 'For a Better Day' o 'Fade Into Darkness'.

En 2016, Avicii había dejado de dar conciertos en vivo por problemas de salud y, aunque se esperaba que volviera a los escenarios, el 20 de abril de 2018, a los 28 años, se suicidó. La noticia conmocionó a la sociedad y hubo multitud de homenajes en su honor. Dentro de dos días, el 10 de septiembre, es el día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada en la que la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio intenta demostrar que estos actos se pueden prevenir.

Como expresan desde Google, "ya sea a todo volumen desde los altavoces del escenario principal de un festival de música o en los auriculares de millones de oyentes en todo el mundo", nos quedamos con el recuerdo de Tim Bergling y, sobre todo, con su música. Esta es la letra traducida del fragmento de 'Wake Me Up' de Avicii, que la compañía tecnológica ha elegido para su vídeo homenaje.

"Avanzó a ciegas a través de la oscuridad,

guiado por un corazón que late,

no sé dónde acabará el viaje,

pero sí dónde empieza.

Me dicen que soy demasiado joven para entenderlo,

que estoy atrapado en un sueño,

bueno, no veré la vida pasar si no abro los ojos

pero me da igual.

Así que despiértame cuando todo haya terminado,

cuando sea más sabio y viejo,

todo este tiempo me he estado buscando

sin saber que estaba perdido".