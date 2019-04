Muere a los 28 años el conocido DJ sueco Avicii

El artista, DJ y productor Tim Bergling, más conocido como Avicii, ha fallecido esta tarde a los 28 años en Omán, según ha informado su representante a través de un representante.

"Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes por la tarde. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones", dice el comunicado.

El DJ había dejado de dar conciertos en vivo en 2016 por problemas de salud que había padecido durante varios años. Algunos de sus éxitos son Wake Me Up, Addicted to You, For a Better Day o Fade Into Darkness.