De golpes en la cabeza, a taparles la nariz y obligarles a tragar: se investiga el maltrato a bebés de tres profesoras de un colegio concertado de Madrid

Los detalles Según informa 'El País', un juzgado investiga estas diferentes agresiones, así como golpes en la cabeza y la boca a los niños, burlas mientras lloraban e incluso les llenaba la boca de comida y "les tapaba la nariz, forzándoles de forma muy agresiva" a tragar.

Un juzgado investiga a una profesora de infantil y a dos directivas del colegio concertado Alborada en Alcalá de Henares, Madrid, por presunto maltrato infantil. La docente es acusada de agredir a bebés, incluyendo golpes en la cabeza y la boca, burlas y forzarles a tragar comida, lo que provocaba vómitos y riesgo de atragantamiento. A pesar de las advertencias, las directivas no reaccionaron durante meses. La denuncia, respaldada por un audio y un vídeo grabados por otras docentes, ha derivado en una investigación por delitos de tortura y tratos degradantes. El colegio, vinculado al Opus Dei, despidió a la denunciante, mientras la acusada continuó trabajando hasta el verano.

Un juzgado investiga a una profesora de infantil y a dos directivas del colegio concertado Alborada, situado en Alcalá de Henares (Madrid), por el presunto maltrato de la maestra a los bebés que estaban a su cargo el curso pasado. Además, también investiga la falta de reacción durante meses de las responsables escolares a pesar a las advertencias que recibieron de otras trabajadoras del centro.

Según informa 'El País', a la docente se le atribuyen diferentes agresiones, así como golpes en la cabeza y la boca a los niños, burlas mientras lloraban e incluso les llenaba la boca de comida y "les tapaba la nariz, forzándoles de forma muy agresiva" a tragar. Esto provocaba, en ocasiones, que los niños, que tenían entre pocos meses y un año, vomitaran y estuvieran al borde del atragantamiento.

En este colegio, que pertenece a la Red Educativa Arenales y está vinculado al Opus Dei, un cuidador de comedor fue detenido en mayo de 2025 acusado de abusos sexuales a niños del segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años.

Según publica 'El País', la denuncia se basa en un audio y un vídeo grabados a escondidas por otras docentes que ya han sido incorporados a la investigación. Así, el procedimiento judicial se ha abierto por supuestos delitos de torturas, contra la integridad moral y tratos degradantes.

El director del colegio, David Arranz, afirma al medio que en cuanto "el centro supo que podía haber unos presuntos malos tratos" por parte de la educadora, "se procedió a su inmediato despido para proteger a los menores". En cambio, según 'El País', la denuncia original recoge que la primera educadora que alertó de la situación a las responsables del área de infantil del colegio lo hizo en febrero y acompañó su aviso del audio.

En esa grabación se escucha un golpe seco seguido del llanto de un niño y de la que parece ser la voz de la principal investigada repitiendo en tono burlón el "mamá, mamá" que pronuncia el crío.

En cambio, tras esta primera denuncia, el centro no hizo nada. De hecho, la docente que lo denunció fue despedida a final de curso con el argumento del descenso de alumnado por la caída de la natalidad. Y es más, la maestra denunciada siguió trabajando y manteniendo presuntamente el mismo tipo de prácticas hasta el verano. Su cese, además, fue presentado como una finalización de contrato.

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