Golpe a una presunta trama de blanqueo de capitales en Cádiz: prisión provisional para dos de los 11 detenidos por varios delitos en patrocinios públicos

Entran en prisión dos de los 11 detenidos en Cádiz por un supuesto blanqueo de capitales en patrocinios públicos de conciertos

Los detalles Los ocho detenidos se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez encargado de investigar la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

La Guardia Civil ha detenido a 11 personas en una operación contra una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, cohecho, malversación y tráfico de influencias en Cádiz. Dos empresarios, identificados como P. L. y M.G.L., han sido enviados a prisión, mientras que otros seis arrestados han quedado en libertad provisional. La investigación se centra en patrocinios públicos de eventos, incluyendo el Puro Latino Fest. Se han realizado registros en oficinas y negocios relacionados con el caso, así como en la sede del Área de Planificación de la Diputación de Cádiz. El juez de la plaza número 5 de El Puerto de Santa María lidera la investigación.

Operación contra una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. La Guardia Civil ha detenido a 11 personas e investiga posibles delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en relación con patrocinios públicos de eventos en Cádiz. De hecho, dos de los detenidos ya han sido enviados a prisión.

El juez encargado del caso ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los arrestados dentro de una operación contra un entramado de blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Se trata de dos empresarios que han sido identificados bajo las iniciales P. L. y M.G.L., según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, se han requerido cinco expedientes de patrocinios públicos de conciertos y eventos en Cádiz que serían sospechosos.

Eso sí, los otros seis arrestados han quedado en libertad provisional por decisión del mismo juez, después de que estos pasasen en la mañana de este viernes a disposición judicial. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se les ha impuesto la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean llamados.

Los ocho detenidos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar ante el juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María, en Cádiz. Es el encargado de investigar la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

En el marco de estas pesquisas, los agentes llevaron a cabo el pasado miércoles registros en las oficinas y negocios del empresario de El Puerto Pascual Llopis, dueño de varios locales de hostelería, ocio y turismo en la localidad y promotor de algunos de los eventos sobre cuyos patrocinios públicos se ha requerido información, entre ellos el Puro Latino Fest, y en otras ubicaciones de la provincia de Sevilla.

Los agentes también se personaron el miércoles en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, que gestiona el diputado provincial y alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo (PP), para requerir cinco expedientes de patrocinios de eventos.

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