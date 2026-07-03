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Epifanio le cede el honor a Serrat: un vecino de Algete rechaza que se ponga su nombre al auditorio tras una bronca política

Los detalles El Ayuntamiento quiso eliminar el nombre del cantante catalán para poner en su lugar el de este vecino, de 90 años, compositor y profesor de música. La bronca ha sido mayúscula.

Epifanio le cede el honor a Serrat: un vecino de Algete rechaza que se ponga su nombre al auditorio tras una bronca política.
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Pese a que a Epifanio Mateo 'Pifa' le hacia especial ilusión que el Ayuntamiento de su pueblo, Algete, en Madrid, le hiciera un merecido homenaje a sus 90 años por toda la labor, sobre todo musical, dedicada a la localidad, no ha podido ser.

El intento de la Corporación Municipal liderada por el PP de quitar el nombre de Joan Manuel Serrat del auditorio para poner el del querido vecino, que fundó la banda de música y creó varios himnos, solo ha llevado a una cosa: una tremenda bronca política.

"Joan Manuel Serrat no ha dado absolutamente nada a Algete", sentenciaba conciso el alcalde de la localidad, Fernando Romo. Algo en lo que discrepa la oposición. "Estamos totalmente de acuerdo en homenajear a nuestro querido 'Pifa', en cambio no hacerlo a costa de cambiar un nombre tan importante" agregaba Juan Jesús Valle, del PSOE.

Los vecinos coinciden en que Epifanio merece su homenaje, pero no a costa de una figura tan importante como la de Serrat. "Es absurdo, ¿es que no hay sitios en Algete?", se pregunta una vecina. "Pueden hacerlo de otra forma, ponerle una calle...", agrega otro.

Finalmente, ha sido el propio 'Pifa' el que ha decidido renunciar. Para este músico de 90 años la bronca no merece la pena. "Toda la vida luchado por la unión, ahora no puedo fomentar la guerra", le ha dicho a su sobrino, Jorge San José, que habla para laSexta.

La familia lamenta que 'Pifa' se haya quedado sin homenaje empañado por la política.

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