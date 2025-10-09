La Generalitat suspende actos festivos del Día de la Comunitat Valenciana por la DANA Alice

Los detalles Se han suspendido los conciertos previstos para este jueves en Alicante, Elche, Castellón y Valencia. También se canceló el espectáculo de drones previsto para la noche del miércoles.

La Generalitat ha decidido suspender actividades programadas para el Día de la Comunitat Valenciana, que se celebra el 9 de octubre, debido a la alerta meteorológica por lluvias intensas. El Ejecutivo autonómico anunció la cancelación del espectáculo de drones y varios conciertos en Alicante, Elche, Castellón de la Plana y Valencia. La DANA Alice, la primera de gran impacto con nombre propio, podría dejar precipitaciones de hasta 100 litros en cuatro horas en el este del país. Las zonas más afectadas serán el litoral y prelitoral de Valencia y Alicante, donde ya se han registrado acumulaciones significativas de lluvia.

Se prevé que la DANA Alice, la primera de gran impacto con nombre propio, deje lluvias de hasta 100 litros en cuatro horas este jueves en el este del país. El tiempo más adverso se dará, precisamente, en el litoral y prelitoral de Valencia y Alicante, que se encuentran con "elevado peligro potencial", según advirtió la víspera la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

A primera hora de este jueves, Emergencias de la Generalitat informaba ya de que los Bomberos de Valencia llevaron a cabo hasta ocho servicios relacionados con el episodio meteorológico durante la noche, una madrugada en la que Alice ha dejado acumulados de 44,8 litros por metro cuadrado en L'Albufera de Valencia, 39,8 en Catarroja-una de las localidades más afectadas por la trágica DANA de hace casi un año- y 35,1 en Alcàsser.

Según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), en Vila-real (Castellón) se han acumulado 35 litros por metro cuadrado, en Vilamarxant (Valencia) 31,8, en Macastre (Valencia) 30,7, en El Saler (Valencia) 29, en Pedralba (Valencia) 28, en Alborache (Valencia) 27,7 y en Loriguilla (Valencia) 27,7.

El episodio de lluvias comenzó el miércoles por la noche con tronadas en zonas del interior de la Comunitat que llegaron luego a algunos puntos del litoral y dejaron 40 litros por metro cuadrado en Vallanca (Valencia) o 26 en Zucaina (Castellón) en solo 25 minutos, según Avamet.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la alerta naranja para el litoral de Valencia y Alicante ante la previsión de fuertes lluvias para toda la jornada de este jueves. Además, mantiene la alerta amarilla por lluvias en el interior sur y litoral de Castellón e interior de Valencia e interior de Alicante, y por tormentas en el interior sur y litoral de Castellón y en toda la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante.

La previsión es que los chubascos de este jueves vayan acompañados de tormentas y granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte en los litorales de Valencia y Alicante, donde podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado en 4 o 6 horas. Lo peor del episodio está previsto para el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, con acumulados que podrían superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, sobre todo, en la provincia de Valencia, que vendrán acompañados de fuertes vientos.