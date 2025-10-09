Ahora

Huyó de la celebración

Se busca un toro perdido desde hace cinco días tras un festejo en Romancos (Guadalajara)

¿Qué ha pasado? Desde el pasado sábado 4 de octubre se ha perdido la pista de un turo que huyó durante la celebración de un festejo taurino en el municipio.

Imagen de archivo de un toro durante un encierroImagen de archivo de un toro durante un encierroAgencia EFE
El alcalde de Brihuega (Guadalajara), Luis Viejo, ha pedido precaución a los vecinos del municipio y de las pedanías próximas porque hay un toro perdido en la zona desde hace cinco días, cuando se celebró un festejo taurino en Romancos.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de Romancos a través de una nota informativa, el pasado sábado 4 de octubre se produjo la huida de un toro durante la celebración de un festejo taurino en dicho municipio, y el animal permanece perdido desde entonces.

Por ello, se ha recomendado a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y de sus pedanías, así como evitar paseos o actividades deportivas en el campo, en la medida de lo posible, hasta que se localice y capture al astado.

La corporación de Brihuega ha indicado que mantiene contacto con las autoridades competentes y actualizará cualquier novedad a través de los canales oficiales.

