Se busca un toro perdido desde hace cinco días tras un festejo en Romancos (Guadalajara)

Imagen de archivo de un toro durante un encierro

¿Qué ha pasado? Desde el pasado sábado 4 de octubre se ha perdido la pista de un turo que huyó durante la celebración de un festejo taurino en el municipio.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, ha solicitado a los vecinos que extremen las precauciones debido a la presencia de un toro perdido en la zona desde hace cinco días. El animal escapó durante un festejo taurino en Romancos el pasado 4 de octubre y aún no ha sido localizado. Se recomienda evitar paseos y actividades deportivas en áreas rurales y caminos del municipio y sus pedanías hasta que el toro sea capturado. La corporación de Brihuega está en contacto con las autoridades competentes y proporcionará actualizaciones a través de los canales oficiales.

El alcalde de Brihuega (Guadalajara), Luis Viejo, ha pedido precaución a los vecinos del municipio y de las pedanías próximas porque hay un toro perdido en la zona desde hace cinco días, cuando se celebró un festejo taurino en Romancos.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de Romancos a través de una nota informativa, el pasado sábado 4 de octubre se produjo la huida de un toro durante la celebración de un festejo taurino en dicho municipio, y el animal permanece perdido desde entonces.

Por ello, se ha recomendado a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y de sus pedanías, así como evitar paseos o actividades deportivas en el campo, en la medida de lo posible, hasta que se localice y capture al astado.

La corporación de Brihuega ha indicado que mantiene contacto con las autoridades competentes y actualizará cualquier novedad a través de los canales oficiales.

