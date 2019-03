La fuerza del temporal provoca grandes destrozos en las costas de Andalucía

Un temporal que hacía 20 años que no se vivía en Málaga. De esta forma, la ciudad andaluza ha sufrido durante este fin de semana olas hasta de seis metros que han dejado importantes destrozos en las costas.

Un ejemplo de ello son los Baños del Carmen, cuyos muros de defensa se vinieron abajo por la fuerza del agua. "Se ha perdido mucha maquinaria, mobiliario, ventanales y puertas", señala uno de los trabajadores del establecimiento.

Los empleados del balneario empezaban a limpiar desde temprano para arreglar la situación lo antes posibles. "Llevamos desde las ocho de la mañana y todavía nos queda hasta las cuatro solo para quitar todo", señala otro de los trabajadores del negocio.

La fuerza del temporal ha borrado casi por completo el paseo marítimo de la playa malagueña de Pedregalejo. Arena, piedra y mucha suciedad ha quedado en la orilla después de la fuerza del agua-

Tal situación ha provocado que para muchas personas sea imposible volver al trabajo. En Cádiz, se han registrado ya hasta 200 incidencias. En concreto, en Chipiona, cayó tanto que las alcantarillas reventaron.

Después de un fin de semana tan negro, toca hacer balance de daños. Hacía mucho que no veían algo como esto. No obstante, parece que la situación no durará demasiado.