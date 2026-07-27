Polémico vídeo de una agresión de dos agentes de la Guardia Urbana: rocían a dos personas con un extintor

El Ayuntamiento de Manresa ha señalado que las dos personas que han sido objeto de esa agresión son dos personas conflictivas y que, además, durante esa noche habían provocado varios fuegos.

En redes sociales está circulando un polémico vídeo en el que se puede ver a dos agentes de la Guardia Urbana de Manresa, un municipio de Barcelona, rociando con un extintor a dos personas. En las imágenes, los agentes se bajan de un coche patrulla y vacían el extintor contra esas dos personas, sentadas en una escalera.

Esas personas, además, fueron las que grabaron la secuencia. Leo Álvarez explica que las imágenes fueron grabadas el 20 de julio, día en que la Selección Española de Fútbol ganaba el Mundial, aunque se han viralizado recientemente. "En Manresa nos dicen es que estas personas gaseadas con estos extintores son viejos conocidos de la Guardia Urbana", indica el periodista, "son muy problemáticos y muy incívicos".

Álvarez indica que durante las celebraciones por la victoria de la Selección Española "habían ya, de alguna forma, provocado altercados y provocado fuegos". "No veo aquí, desde este tiro de cámara, ningún fuego, pero sí me dicen que lo habían provocado", añade.

Esto hace que se pueda pensar que los policías lo que están haciendo es apagar uno de esos fuegos. Beatriz de Vicente, por su parte, señala que estas imágenes "son sesgadas". "Si, efectivamente, dos tipos que son conflictivos han generado un fuego lo lógico es que usen el extintor", indica la abogada.

"Ahora, si lo están utilizando para echarles...", afirma. De Vicente apunta a que se debe valorar por qué los agentes han usado ese extintor. "Habrá que ver qué es lo que hay detrás", concluye.

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