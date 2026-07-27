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Qué cubre el seguro si un incendio arrasa con nuestra casa o nuestro negocio: "Lo primero que hay que hacer es revisar la póliza"

Los detalles Hay algunas que no cubren el contenido. Además, aunque perdamos nuestro hogar, lo que no perdemos es la hipoteca, ya que "el beneficiario es el banco, que cobra lo que quede pendiente de amortizar", tal y como señala la arquitecta Carmen de Juan.

Casas rodeadas por las llamas

Si las llamas arrasan nuestra casa, "lo primero que hay que hacer es revisar es la póliza" del seguro del hogar que se tiene, tal y como señala Paloma Pastor, abogada experta en Responsabilidad Civil y Seguros.

Hay algunas que no cubren el contenido, aunque lo más habitual es que nos cubra todo, tanto "continente, como contenido", subraya Pastor. "Y luego hay unos gastos de inhabitabilidad de hasta un ocho meses", indica la arquitecta Carmen de Juan.

Sin embargo, aunque perdamos nuestra casa, lo que no perdemos es la hipoteca, ya que "el beneficiario es el banco, que cobra lo que quede pendiente de amortizar", subraya De Juan.

Y si es nuestro negocio el que ha quedado calcinado, también dependerá del seguro, que suele ser similar al del hogar, a lo que hay que añadir que "se indemniza el tiempo que la empresa tiene que estar sin actividad", tal y como explica la arquitecta.

Si hay un culpable del origen del fuego, este tendrá que hacerse responsable. "Si hay un vehículo que ha causado uno de los incendios que azotan la zona de Ávila, responderá con su seguro obligatorio por los daños ocasionados en el incendio, con hasta 15 millones de euros", apunta Pastor, abogada experta en Responsabilidad Civil y Seguros.

Para agricultores y ganaderos, las ayudas, además de los seguros, son indispensables, sobre todo, si hay animales de por medio. "Por ejemplo, una ganadería de ovino requiere o de comprar ovejas ya con la capacidad de reproducir o empezar a repoblar con con corderos", destaca Javier Fatas, responsable de Medioambiente de COAG. Esto puede llevar hasta cuatro años.

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