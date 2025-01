La Fiscalía pide un año y nueve meses de cárcel para una tuitera por sus presuntos discursos de odio contra los judíos

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo martes a M.P.B., 'Barbijaputa' en redes sociales, quien se enfrenta a pena de cárcel acusada de publicar en Twitter, ahora X, mensajes de odio en contra de los judíos y que ensalzaban la figura de Adolf Hitler y el régimen nazi.

La imputada, de 44 años, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año y nueve meses de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, en la categoría de provocación a la discriminación y al odio (artículo 510.1 del Código Penal), así como una petición de multa diaria de nueve euros durante once meses.

Según sostiene el fiscal en sus conclusiones provisionales, la acusada, que en X llegó a tener 281.700 seguidores en la red social con el nombre de 'Barbijaputa', publicó a partir de 2011 una serie de mensajes con los que "mostraba su rechazo e intolerancia" hacia las personas que profesan la fe judía y "realzaba" la figura de Hitler.

Dichos comentarios "constituyen un atentado contra la dignidad" del colectivo judío y suponen "una trivialización" del Holocausto, subraya el Ministerio Público. Entre los mensajes que podrían constituir un delito de odio figuran tales como: "Hitler era un cabrón por cargarse a los judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa"; "¿Qué sería más apropiado: eliminar todo Israel o solo a los judíos?"; "Los que más me gustaban eran los judíos. Muy fan de los judíos. Si estaban vivos, no tanto".

El escrito de la Fiscalía recoge mensajes hasta 2016 y expone que cada uno de ellos sumó decenas de interacciones, lo que a juicio de la Fiscalía ha generado "un gran impacto negativo y desasosiego" entre los miembros de la comunidad judía. Alternativamente, el fiscal propone la imputación por un delito de difamación al colectivo, según la legislación del año 2015, la más beneficiosa para la imputada, penado también con un año y nueve meses de cárcel.