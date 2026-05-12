Finaliza el operativo de evacuación de pasajeros del MV Hondius: cronología de un dispositivo sin precedentes

Los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, observan el horizonte con binoculares durante su viaje al puerto de Tenerife

El contexto Hace una semana, España aceptó acoger al MV Hondius a petición de la OMS. El barco fondeó a primera hora del pasado domingo y, en apenas 48 horas, se ha logrado evacuar a todos los pasajeros.

El MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó hacia Róterdam tras evacuar a todos sus ocupantes. Las condiciones meteorológicas obligaron a cambiar los planes, atracando brevemente en el puerto para desembarcar a los últimos pasajeros, evitando el peligro de trasladarlos en zodiacs debido al fuerte oleaje. La operación de evacuación, que comenzó el domingo, concluyó 40 horas después con el desembarco de 27 personas que viajaron a Países Bajos en avión. El buque había sido acogido por España a petición de la OMS tras confirmarse casos de hantavirus. En total, 94 personas de 19 nacionalidades fueron evacuadas.

El MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó este lunes rumbo a Róterdam sobre las 19:00 horas (hora canaria) tras finalizar la evacuación de todos sus ocupantes.

Las condiciones meteorológicas han obligado a un cambio de planes a última hora y el buque ha atracado durante menos de una hora en el puerto para que desembarcaran los últimos ocupantes. Era peligroso que los pasajeros fueran trasladados en zodiac en pequeños grupos -como se había llevado a cabo- ante el riesgo de caída al mar y ahogamiento, ya que el fuerte oleaje podía provocar movimientos bruscos.

Con los últimos desembarcos -27 personas que viajan a Países Bajos en dos aviones- concluye la compleja operación internacional que comenzó el domingo a las seis de la mañana (hora canaria), cuando el buque fondeó frente al puerto tinerfeño, y ha concluido unas 40 horas después.

Todo comienza el 5 de mayo, cuando España aceptó acoger el barco a petición de la OMS, que ya entonces no descartaba que se hubiesen producido contagios entre humanos. En ese momento, el MV Hondius ya llevaba dos días parado en Praia (Cabo Verde) y tuvo que esperar un tercer día hasta poder partir hacia Canarias.

En su camino hacia Canarias, la OMS anunció que al menos cinco de los ocho casos sospechosos de hantavirus fueron confirmados con pruebas de laboratorio. Al día siguiente, una mujer ingresa en el hospital de Alicante por síntomas compatibles con el hantavirus. Un día antes de llegar, el 9 de mayo, Sanidad confirmó dos casos de contactos en Cataluña: una mujer sudafricana y una mujer que vive en Cataluña.

El relato de un pasajero del crucero con hantavirus evacuado en Canarias: de la "rabia" por no bajar en Cabo Verde a entenderlo al ver el despliegue en España

El 10 de mayo, el MV Hondius llegó a Canarias y comenzó la operación de desembarco, con los 14 españoles siendo los primeros en ser evacuados y trasladados a Madrid para ser ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. En total, fueron evacuadas 94 personas de 19 nacionalidades.

El lunes continuaron las labores de desembarco de los pasajeros, que culminó con la marcha del barco en dirección a Róterdam (Países Bajos) después de repostar combustible y completar el avituallamiento.

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