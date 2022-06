El 28 de junio fue conocido como el Día del Orgullo Gay durante décadas. Su nombre ha evolucionado para agrupar a toda la comunidad LGTBI+, pues otras fórmulas invisibilizan a una parte importante del colectivo, explica Paula Iglesias, vicepresidenta de Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más.

"Las orientaciones sexuales y las identidades de género son muy diversas, y existen tantas formas de vivirlas, experimentarlas y expresarlas como personas hay en el mundo", continua. Para Iglesias, las siglas son "una herramienta de determinación y visibilidad". "Utilizando la terminología adecuada nos aseguramos de que todo el colectivo se sienta representado", insiste.

Y así lo defiende la fundación y sus 75 entidades miembro -localizadas por toda la geografía - entre las que se encuentran LAMBDA, Voces LGTB, Diversah, entre otros. Puedes consultar sus integrantes en el siguiente mapa interactivo.

¿LGTBI+ o LGTBIQ+? La diferencia, marcada por la Federación

Para entender la variación de las siglas hay que remontarse al origen de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más en 1992. En aquel entonces asociaciones de activistas de distintos puntos del país decidieron formar la Federación Estatal de Gais y Lesbianas (FEGL). Nueve años más tarde, la institución apostó por visibilizar a las mujeres lesbianas. Se invirtieron las siglas de la federación: FELG. Así, en 2005 consiguen su principal hito: la ley que abre el matrimonio a las personas del mismo sexo, recoge en su web.

Es en 2002 cuando la FELG añade la T de transexual, que es la persona que se siente del género opuesto a su sexo biológico; nace con genitales y características físicas de varón, pero se siente mujer, o viceversa. De hecho, este colectivo protagonizó las marchas en 2021 para reclamar una ley trans integral, a la que el Consejo de Ministros dio este lunes finalmente luz verde. En 2007 tuvo lugar otro cambio para acoger acoger en la organización a las personas que se sienten atraídas por personas de ambos sexos: la B de bisexuales.

Así, la último modificación fue la del año pasado, cuando se introdujo la I+ - intersexuales y más-. La Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales decidió visibilizar en su último congreso a los intersexuales añadiendo una "I"; y cerró las siglas con un "+" para acoger "al resto de identidades y orientaciones disidentes", señala Efe. Fue en octubre del año pasado, en su último congreso, cuando la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales decidió visibilizar a los intersexuales -personas que presentan características físicas de ambos sexos, que nacen con genitales externos que presentan una forma ambigua y, por lo tanto, no encajan en la clasificación estándar de mujer/hombre- añadiendo una "I"; y cerró las siglas con un "+" para acoger "al resto de identidades y orientaciones disidentes", como los "no binarios" o de "género fluido", personas que no se identifican con el binomio hombre/mujer.