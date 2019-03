La familia de Sergio Morate: "Ojalá te localicen y te encierren"

La familia de Sergio Morate, el presunto asesino de Marina y Laura, ha escrito un texto en el que le dicen que no solo asesinó a las jóvenes sino a su propia familia y confían en que ojalá le localicen y encierren para que su "mente perturbada" pueda recuperarse y ser consciente de lo que ha hecho.

Las familias Morate y Garcés han colgado en la página de Facebook de su empresa de muebles un texto dirigiendo unas palabras a Sergio, a los padres de Marina y Laura, a la Policía y a los periodistas.

"No sabemos qué diablo o terrible demencia se apoderó de ti pero debes ser consciente de que no sólo asesinaste a esas niñas, has matado a su familia y a la que fue tuya, no existe excusa ni perdón para una atrocidad así", ha escrito la familia al joven. Y añade: "Ojalá te localicen y encierren pronto indefinidamente, y ojalá entonces tu mente perturbada se recupere para darte cuenta de que también te mataste tú".