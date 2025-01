Las exmonjas de Belorado no se arrepienten de dejar la Iglesia: "Si nos quitan todo, que nos lo quiten"

Las exmonjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) no se arrepienten de la decisión de abandonar la Iglesia católica y afirman que "merece la pena" aunque se arriesguen al desahucio, pendientes de la vista oral que se iba a celebrar el diciembre pero que se suspendió ante la falta de notificación a dos de las exreligiosas.

En un vídeo remitido por Francisco Canals, el responsable de prensa de la comunidad religiosa, en el que se muestra una conversación con sor Paloma (Susana Varo), la exclarisa ha admitido que pese a que la situación que están viviendo es dolorosa, no se arrepienten y cada vez están más convencidas del paso que dieron el pasado mayo.

"Estamos sufriendo muchísimo, pero cada día estamos más ciertas del paso que hemos dado. No nos arrepentimos porque merece la pena", ha afirmado, y ha incidido en que "si nos quitan todo, que nos quiten todo. Hemos encontrado todo", al tiempo que ha asegurado que tienen la energía y los amigos para comenzar de nuevo. Sor Paloma espera que no llegue a ser necesario hacer uso del ofrecimiento de sus hogares por parte de esos nuevos amigos, pero también ha insistido en que "no están solas", que hay más sedevacantistas, en otras partes del mundo pero también en España, y hace un llamamiento a "hacer grupo porque se necesita la compañía".

El abogado de las religiosas de Belorado, comunidad que integra también a Derio y Orduña, ha confirmado a EFE que la notificación de la admisión a trámite por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Briviesca de la demanda de desahucio presentada por el arzobispo de Burgos ya ha sido entregada a las dos exreligosas pendientes. La jueza titular decidió, unos días antes de la vista oral prevista para el 19 de diciembre, suspenderla pues dos de las diez religiosas excomulgadas no habían sido notificadas.

En la comunidad religiosa quedan ocho de ellas, que conviven con las cinco mayores no excomulgadas, pero dos se han trasladado al convento de Orduña, de ahí el retraso en la notificación. Ahora, el juzgado deberá volver a señalar fechar para la vista oral, tras lo cual la jueza deberá resolver la demanda de desahucio presentada el 16 de septiembre.

Florentino Alaez, el abogado de las exreligiosas, ha explicado que estudian la posibilidad de pedir la acumulación de procesos, para tramitar junto a la demanda de desahucio la interpuesta por la comunidad de religiosas, y admitida también por el mismo juzgado, contra el arzobispo de Burgos por su derecho a separarse voluntariamente de la Iglesia Católica. Eso sí, ha indicado que el Arzobispado dispone de 20 días hábiles para contestar, y teniendo en cuenta el periodo de Navidades, que es inhábil, este segundo procedimiento se puede alargar en el tiempo.

Por otra parte, el abogado ya ha recibido respuesta a los recursos interpuestos contra la decisión del Ministerio del Interior de rechazar la inscripción de las asociaciones civiles con las que pretenden transformar las comunidades de Derio y Belorado, respuesta que desestima dichos recursos. Sin embargo, han recurrido también la inscripción del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio de las comunidades, y tras pasar tres meses sin respuesta, han presentado un recurso contencioso-administrativo por la vía de la protección de derechos fundamentales, que esperan que sea admitido.