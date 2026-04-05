Un experto alerta del incremento de los trastornos de la conducta alimentaria en menores: "Hablamos de 11 o 12 años"

'Vulnerables' acompaña a María, una joven diagnosticada con anorexia nerviosa de tipo restrictivo. "Pesaba todo para saber la cifra exacta, miraba los envases y las raciones", cuenta la joven.

'Vulnerables', la nueva serie documental de laSexta acompaña a María, una joven que lleva casi tres meses ingresada en el Hospital Sagrat Cor de Martorell, gestionado por Hermanas Hospitalarias. La decisión de ingresar fue voluntaria, aunque consensuada con sus padres, señala la joven, después de años marcados por las recaídas y la imposibilidad de alcanzar una estabilidad.

Su caso es el reflejo de una realidad cada vez más frecuente. Robin Ricca, Director Clínico y de la Unidad de TCA en Instituto Centta alerta de un incremento de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en edades muy tempranas. "Hablamos de 11 o 12 años", detalla.

"Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria nos vamos a referir a aquellos donde el componente de la insatisfacción corporal juega un papel", explica el experto. "Nos vamos a referir principalmente a la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y la dismorfia muscular", señala Ricca.

Manuel Faraco, fundador de Adalmed, define estos trastornos como "una enfermedad mental en la que la persona huye de la realidad a través de conductas vinculadas a la alimentación y a la estética".

Para los especialistas, los TCA son solo la parte visible de un problema mucho más profundo. La psiquiatra Marian Rojas Estapé asegura que "muchos TCA son la punta del iceberg de algo más, de que esa persona está restringiendo su alimentación o eliminando ciertos alimentos o cuidando su cuerpo de una forma reactiva, pero debajo puede haber algo".

María reconoce que durante mucho tiempo no supo expresar lo que le ocurría. "Yo no me dejaba ver de esa manera, siempre me salía el enfado. Expresaba la tristeza enfadándome con todo y ahí sí que era más evidente. Pero a mí decir que estaba mal me costó muchísimo", relata. Según explica su terapeuta, Núria Jaurrieta, María tiene un diagnostico de anorexia nerviosa de tipo restrictivo.

En este fragmento, los padres de María recuerdan cómo el cambio comenzó en la infancia. "María era muy risueña, simpática, familiar, hasta que llegamos a Primaria y la cosa cambió", explican Elisa y Antonio.

La joven sufrió acoso escolar desde pequeña. "No tengo recuerdo de estar en clase bien con los compañeros. Tenía una amiga en Primaria, pero el resto me insultaba y me pegaba, se metían conmigo", cuenta.

Su madre recuerda que intentaba evitar ir al colegio a toda costa: "Se inventaba enfermedades, hacía lo imposible por no ir. No entendía lo que pasaba hasta que me llegó por otra mamá lo que estaba ocurriendo y eso fue el antes y el después de María".

"No merezco comer"

Con el paso de los años, comenzaron también los complejos físicos. En este fragmento, la propia joven describe cómo la enfermedad acabó dominando su día a día: "Pesaba todo para saber la cifra exacta, miraba siempre los envases, lo calculaba todo, las raciones. No ponía nunca nada que no pudiera controlar y lo llevaba todo apuntado. Comencé a obsesionarme más porque pensaba 'si no hago deporte, no me merezco comer'. Empecé a ir a CrossFit un par de años y al final iba cinco días a la semana, mínimo dos horas al día".

Para sus padres, convivir con la enfermedad fue especialmente duro. "Era muy difícil hablar con ella porque siempre estaba a la defensiva y no atendía a razonar que eso no le hacía bien o que le estaban haciendo daño", concluye Antonio.

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

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