¿Volverán los mamuts? La ciencia avanza hacia la "desextinción" de especies desaparecidas.

Los detalles Una empresa especializada acaba de anunciar el nacimiento de 26 polluelos desarrollados en huevos artificiales creados mediante impresión 3D, un paso que podría abrir la puerta a recuperar especies desaparecidas.

La biotecnología podría hacer realidad la resurrección de animales extintos, como demuestra el nacimiento de 26 polluelos en huevos artificiales creados por impresión 3D. Este avance abre la posibilidad de recuperar especies desaparecidas, como el moa de Nueva Zelanda. Lluis Montoliu, del CSIC, confirma que el proceso es viable, aunque advierte que no se recuperará exactamente la misma especie extinta. La empresa también trabaja en revivir al mamut lanudo, pero esto genera un debate ético sobre si es mejor invertir en conservar especies en peligro. Además, resucitar dinosaurios es imposible debido a la ausencia de ADN.

Volver a ver sobre la Tierra animales extinguidos hace siglos o incluso miles de años podría pasar de parecer ciencia ficción a acercarse a la realidad gracias a los avances de la biotecnología. Una empresa especializada acaba de anunciar el nacimiento de 26 polluelos desarrollados en huevos artificiales creados mediante impresión 3D, un paso que podría abrir la puerta a recuperar especies desaparecidas.

Los pequeños polluelos son, de momento, la prueba de que la tecnología funciona. El objetivo es mucho más ambicioso: revivir al moa, un ave gigante que habitó Nueva Zelanda y que se extinguió hace aproximadamente 500 años.

El investigador del CSIC y vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología, Lluis Montoliu, explica que el experimento ha servido para demostrar que este proceso es posible. "Lo han probado y han demostrado que funciona bien con pollitos de gallina que han completado su desarrollo y han nacido como cualquier otro pollito", señala.

La misma compañía trabaja además en otros proyectos aún más impresionantes, como la posible recuperación del mamut lanudo, uno de los grandes iconos de la prehistoria popularizados por el cine. Este desapareció hace unos 4.000 años, pero las bajas temperaturas del permafrost han permitido conservar fragmentos de ADN que hoy pueden estudiarse y manipularse genéticamente.

Sin embargo, muchos científicos advierten de que recuperar una especie extinta no significa traerla de vuelta exactamente igual a como era. El genetista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Pita, subraya las limitaciones reales de estos proyectos.

"Lo desaparecido, desaparecido está. La vida no puede crear, se tiene que heredar. En el mejor de los casos lo que obtendrán serán especies híbridas", explica.

Además del mamut, las investigaciones apuntan también a otras especies desaparecidas como el lobo gigante, el dodo o el antílope azul. Pero la posibilidad de "desextinguir" animales abre también un intenso debate ético dentro de la comunidad científica.

"¿Para qué quieres volver a traer al momento actual especies que han dejado de existir y se van a encontrar con un ecosistema distinto del que conocían?", añade Pita, que se pregunta si no tendría más sentido invertir en conservar esas 10.700 especies que están en peligro de extinción.

El investigador indica que "la desextinción, o lo que ellos llaman desextinción" no le "interesa tanto como el evitar que se extingan las especies". Lo que sí está descartado es que se vuelva a vivir una especie de Parque Jurásico: "Los últimos dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Por lo tanto ya no queda ningún rastro de ADN de dinosaurio. No vamos a poder desextinguir los dinosaurios", agrega Montoliu. El que sí es candidato a la resurrección es el tigre de Tasmania, que se extinguió hace 90 años.

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