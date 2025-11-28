Las exmonjas de Belorado niegan haber vendido patrimonio del monasterio pero justifican que "todo el mundo hace con sus bienes lo mejor para su familia"

Entre líneas Según la Guardia Civil, habrían vendido piezas de carácter histórico, un procedimiento que para sus compañeras de convento entra dentro de la normalidad. Porque consideran que las piezas son de su propiedad, y no de la Iglesia.

Libertad sin fianza para las dos exmonjas de Belorado acusadas de apropiarse e intentar vender obras religiosas. La exabadesa y Sor Paloma han reiterado su inocencia ante los medios de comunicación. Junto a ellas fue detenido un anticuario que también ha quedado en libertad a la espera de juicio.

La Guardia Civil sigue haciendo el inventario de todas las piezas que encontraron en los dos registros. Las imágenes, que se pueden ver en el vídeo que acompaña esta noticia, son elocuentes. Se puede ver el rentable de Santa María de Bretonera, de Belorado, del que habrían quitado las imágenes y arrancado los retablos.

Muchas de estas obras religiosas las han localizado los agentes en el monasterio de Orduña, en una especie de búnker. Las habrían trasladado sin ninguna autorización para almacenarlas antes de presuntamente venderlas en mercadillos.

Y es que los agentes les seguían la pista desde 2023. En la investigación, la Guardia Civil detectó varias obras de arte que podrían corresponder con el patrimonio histórico del monasterio de Belorado. Entonces, tenían dos sospechas: podrían haber sido sustraídas, robadas o trasladadas del monasterio sin autorización.

Abrieron una investigación y confirmaron la venta de varias piezas del monasterio de Belorado a través de internet y también en una tienda de antigüedades de Madrid, entre ellas una fugarade San Antonio de Padua del siglo XII, recuperada ya por los agentes.

Las dos exmonjas son para los investigadores las responsables de extracción, venta y transmisión de los bienes y el anticuario de su compra.

Las monjas insisten en su inocencia

La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil avanza mientras las dos acusadas han manifestado su inocencia este viernes a las puertas del juzgado de Briesca, en Burgos. "Gracias a dios estamos libres, libres como pajarillos", han señalado Sor Paloma y Sor Isabel.

Según la Guardia Civil, habrían vendido piezas de carácter histórico, un procedimiento que para sus compañeras de convento entra dentro de la normalidad. "Es super habitual y las tiendas están llenas de cosas de monasterios porque la gente llama se interesa, preguntar para montar una capillas", defiende Sor Sion.

Las monjas de Belorado y su guerra con el Arzobispado de Burgos

Antigüedades de los monasterios, que insisten siempre se han gestionado así. "No creo que hayamos vendido nunca nada que sea patrimonio", asegura Sor Sion. Consideran que las piezas son de su propiedad, y no de la Iglesia ni del Arzobispado, contra quien vuelven a cargar duramente. "Se tendría que haber presentado que nunca da la cara", señalan.

Han pasado, dicen, una noche complicada. Este viernes han abandonaban los juzgados exhaustas y sorprendidas por una detención, aseguran, fue totalmente inesperada. Ellas insisten: "Son cosas que son del monasterio y que en algún momento pues, oye, si surge la oportunidad de venderla... Y, como todo el mundo, hace con sus bienes lo mejor para su familia". Bienes sobre los que entienden que tienen plena libertad de disposición.

Hay que recordar que las exmonjas de Belorado se encuentran envueltas en un frente judicial con el Arzobispado de Burgos desde que el año pasado publicaron su 'Manifiesto Católico'. En este declaraban inválidas todas las doctrinas de la Iglesia posteriores al Concilio Vaticano II, negaban la autoridad de los papas posteriores al mismo y declaraban "hereje" al papa Francisco, que falleció en abril de este año.

