La tía paterna del hijo de Arancha Palomino aseguró ante la Guardia Civil que el pequeño le explicó en una conversación que "Luis Lorenzo se ponía mascarilla, guantes y deshacía pilas".

Son declaraciones plasmadas en el atestado policial del caso que investiga a la pareja por presuntamente asesinar a su tía Isabel envenenándola con cadmio y manganeso para cobrar la herencia.

Esas confesiones se enmarcan en los días posteriores a la detención de Palomino y Lorenzo, cuando el hijo de ella pasó a custodia del padre. El menor estuvo conviviendo durante tres días con su tía, a la que, según explica, le verbalizó varios episodios, como que era el propio niño el que se encargaba de la medicación de la anciana.

"Yo soy el que le daba las pastillas a la vieja. Cuando se las iba a dar no se movía (haciendo un gesto de tocarla para que se moviera), como no se movía fui a decirle a mi madre que estaba fría", le relató el menor a su tía.

Además, tras ver las noticias sobre su madre por la televisión, explicó que "cuando murió la vieja, su madre tiró el colchón de la cama donde murió y desinfectó la habitación" y que "en tal caso fue Luis Lorenzo" el que pudo envenenar a Isabel: "Mi madre no ha sido".

La tía del niño también explicó que éste le aseguró que "Luis Lorenzo se ponía mascarilla, guantes y deshacía pilas". Unas palabras que chocan frontalmente con lo que el propio menor declaró a la Guardia Civil, asegurando era él mismo el que jugaba a "cortar pilas".

"Cortaba pilas con mis amigos, yo las dejaba ahí en mi casa, las tenía yo guardadas, mamá no sabía que yo tenía pilas cortadas", señaló el menor en esa declaración que la propia Benemérita califica como poco creíble y plagado de "inconsistencias" y "contradicciones".

El niño dijo que esas pilas las tenía "guardadas" y que al buscarlas un día no las volvió a encontrar, y añadió que al romperlas "se quedaban unos polvos blancos": "Intenté darle polvo blanco a mi hermano, pero no, al final me dio pena (...) entonces vi un documental que chupar ese polvo era bueno (entre risas), entonces casi lo chupo una vez, pero me daba cosa".

"Vi un documental (sobre pilas) que decía que se podían envenenar, entonces yo, dos días antes de que falleciera la abuela, cuando ya se habían ido, busqué mis pilas ¿dónde están mis pilas? Si en la habitación de mi hermano no están ¿dónde estarán? porque yo decía... Ana (cuidadora) no me las ha podido quitar, pero ¿quién me las habrá quitado?", explicaba el menor en su declaración que, apunta la Guardia Civil, podría estar motivada "por un deseo de proteger a su madre".

Cabe recordar que desde el año 2016 en España quedó prohibido que las pilas incluyeran cadmio en cantidades superiores al 0,002% de su peso, aunque sí portan dióxido de manganeso.

Precisamente la Guardia Civil no encontró cadmio en la casa del actor Luis Lorenzo, aunque sí hallaron manganeso, uno de los químicos encontrados en alta concentración en el cuerpo de la anciana.

De acuerdo con el informe de la Benemérita, al que ha tenido acceso laSexta, las muestras recogidas en la vivienda del intérprete en Rivas-Vaciamadrid (pilas, botes de medicamento y pinturas) arrojaron presencia de sal, azúcar y bicarbonato, así como manganeso que en forma de "permanganato potásico en una cantidad de 10 g puede ser mortal en humanos".