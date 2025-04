Una estafa financiera promovida por tiktokers deja sin ahorros a más de 40.000 españoles

Hicieron caso a varios influencers que les prometían una elevadísima rentabilidad y han acabado arruinados. Es la dramática situación a la que se enfrentan más de 40.000 españoles tras la quiebra de la aseguradora alemana FWU, una empresa que operaba en España a través de una sucursal y que captaba a los clientes con una agresiva campaña a través de las redes sociales.

En estos vídeos, que fueron difundidos en TikTok, los influencers aseguraban que sus inversiones eran las más rentables del mercado y prometían ser auténticos expertos en finanzas, no como esos economistas que, según ellos, no tienen la menor idea pese a dar clases en la universidad. "¿Realmente crees que si tu profesor de finanzas fuera experto en finanzas sería profesor de finanzas?", preguntan en uno de estos vídeos.

Pese a que la mayor parte de quienes vieron estos vídeos los ignoraron, unas 40.000 personas mordieron el anzuelo, cayendo en las trampas de una campaña que cada vez tiene más presencia en las redes sociales.

Los presuntos expertos que aparecían en los vídeos son en realidad comisionistas que se llevan en ocasiones hasta un 70% de las aportaciones, es decir, que de cada mil euros ingresados, solo 300 se invertían realmente.

Otra de las claves de la estafa reside en que no se explica a los inversores los altísimos riesgos que conlleva este producto. "El inversor cree estar poniendo su dinero en un sitio seguro y no se da cuenta de que lo está poniendo en un producto de riesgo que no tiene el capital garantizado", explica, Patricia Suárez, presidenta de la asociación de usuarios financieros ASUFIN.

Esto implica que, en caso de quiebra, los inversores no tienen garantizado ni siquiera un pequeño porcentaje de la inversión, como ha sucedido en el caso de FWU. A quienes confiaron, como Ana María Díaz, se le han esfumado todos sus ahorros.

"El fondo ha quebrado y no vamos a recuperar el dinero", asegura esta afectada a quien, pese a tener una sentencia judicial favorable en la Audiencia Provincial de Madrid, la empresa se niega a pagar.

Con esta quiebra y el consiguiente aluvión de denuncias, la imagen del sector financiero vuelve a quedar en entredicho ante la falta de transparencia y la credibilidad de parte de sus empresas.