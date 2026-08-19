Dejan un barrio a oscuras por robar cobre en Olula del Río (Almería): los daños están valorados en 13.000 euros

Los ladrones fueron grabados mientras manipulaban una farola. Después, la calle quedaba a oscuras. La Guardia Civil ha detenido a tres personas relacionadas con el robo de cable de cobre.

En Olula del Río, Almería, tres personas han sido cazadas robando el cobre de unas farolas. Como cuenta Marina Valdés, en las imágenes se puede ver a esas tres personas merodeando alrededor de unas farolas. Después, se les puede ver manipulándola. "Y unos segundos después: apagón total de la calle", añade la presentadora de Más Vale Tarde.

José Luis Torá cuenta que la Guardia Civil ha detenido a estas tres personas las cuales están vinculadas con el robo de cableado de cobre en la zona. "Es una operación de la comandancia de la Guardia Civil de Almería que ha permitido localizar a estos tres sujetos", señala. Los ladrones, con sus robos, dejaban a oscuras y sin acceso a internet en las zonas en las que robaban.

El periodista indica que los daños provocados están valorados en 13.000 euros. Juan Manuel Medina indica que este es un delito de daños que está "poco penado". "Este caso, al ser elementos de un suministro público, la pena se puede agravar", añade.

El abogado indica que se podría llegar a tener hasta una pena de prisión "que rondaría, incluso, los dos años". Medina, además, señala el riesgo que supone manipular el cableado.

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