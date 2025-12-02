Laís escucha por primera vez en 12 años y su reacción es pura emoción: pide subir el volumen y rompe a llorar

Los detalles Laís fue diagnosticada con sordera profunda cuando era bebé y nadie sabía por qué. Después de 12 años de silencio absoluto, al escuchar por primera vez solo quiere una cosa: que le suban el volumen para seguir descubriendo sonidos nuevos.

La cara de Laís Vitória lo dice todo. Después de 12 años de silencio absoluto, está escuchando por primera vez. Y no puede evitarlo: llora, respira hondo, vuelve a llorar y trata de hablar, aunque no le salen las palabras.

Laís fue diagnosticada con sordera profunda cuando era apenas un bebé. Nadie sabía qué le pasaba ni por qué. "Nadie sabe por qué nació con sordera profunda", explica la audiofonóloga Rita Fernandes, que ha seguido su caso desde el principio.

Su madre, Poliana Barbosa, recuerda aquellos primeros días como un golpe duro: "Cuando recibí el diagnóstico de Laís, fue muy difícil. Porque sufrí mucho, mucho". Pero también tenía claro algo desde el primer momento: "Nunca pensé en desistir".

Y no lo hizo. A base de paciencia, consultas, tratamientos y mucha esperanza, llegó el día que parecía imposible: Laís pudo escuchar. La reacción quedó grabada. Al principio, se queda en shock, con la mirada fija y los ojos llenos de lágrimas. Luego, le pide a la doctora que suba el volumen, porque quiere escuchar más. La emoción es tan grande que ni siquiera consigue hablar. Son puros nervios, pura felicidad.

"Es emocionante. Es emocionante. No tengo otra palabra", repite Rita Fernandes, contagiada por la escena.

La vida de Laís ha cambiado de un día para otro. Dice que lo primero que hizo tras escuchar fue subir el volumen de su móvil. Y ahora está descubriendo cosas tan normales —y tan nuevas para ella— como los ruidos de clase… que no le hacen ninguna gracia. Ya ha empezado a quejarse del escándalo que montan sus compañeros.

Después de una espera muy larga, silenciosa y sin respuestas, el sonido por fin ha llegado a su vida. 12 años después, Laís empieza a escuchar, a hablar… y a vivir de otra manera.

Feliz de vivir y, ahora, también de oír su vida.

