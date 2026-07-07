Así ha sido el primer encierro de San Fermín 2026: rapidísimo, masivo y con pocos heridos

Los detalles El primero de los ocho encierros que se celebran durante las fiestas de San Fermín en Pamplona suele congregar a multitud de personas. En esta ocasión, ha estado protagonizado por los toros de Fuente Ymbro.

El primer encierro de las fiestas de San Fermín, protagonizado por los toros de Fuente Ymbro, fue rápido y masificado, sin heridos por asta, pero con varias caídas de corredores. El evento, que duró 2 minutos y 16 segundos, comenzó puntualmente a las 8:00h bajo un cielo despejado y altas temperaturas, con Navarra en aviso naranja por calor. Aunque inicialmente se reportaron cuatro heridos, el consejero de Salud de Navarra, Fernando Domínguez, confirmó que tres personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, elevando a cinco las solicitudes de atención. Los toros serán lidiados por la tarde en la plaza de Toros de Pamplona.

Los toros de la ganadería de Fuente Ymbro (Cádiz) han protagonizado este martes un primer encierro de las fiestas de San Fermín rápido y masificado, sin heridos por asta aunque con varias caídas de los corredores. Según las primeras informaciones había cuatro heridos, todas ellas por contusiones.

El encierro ha durado 2'16'' y ha comenzado puntual, a las 8:00h, tras los tres tradicionales cánticos, el 'A San Fermín pedimos...', con la jota al santo entre el primero y el segundo, bajo un cielo despejado y en una jornada marcada por las altas temperaturas, ya que gran parte de Navarra se encuentra en aviso naranja debido al calor.

Los toros han salido de los corrales de Santo Domingo encabezados por los cabestros. Han enfilado la cuesta muy agrupados, con los cabestros abriendo la carrera y con un par de toros, situados a ambos lados de la manada, que han realizado algún amago de lanzar derrotes hacia los corredores. Se han podido ver varias caídas de los corredores a lo largo de la cuesta, a ambos lados de las aceras.

A la altura del Ayuntamiento la manada se ha ido alargando, aunque ha permanecido agrupada, y se han podido ver más caídas de los mozos. Ya en la Plaza Consistorial, aún permanecían agrupados y encabezados por un cabestro, y al llegar a la curva de Mercaderes los toros no han caído, como sí lo han hecho varios corredores.

La manada ha enfilado la calle Estafeta aún encabezada por un cabestro, y también agrupada, lo que ha dificultado a los mozos poder realizar carreras frente a los toros. También se han sucedido varias caídas de los mozos a lo largo de la calle, donde el grupo se ha ido abriendo progresivamente y ha permitido formar algunos huecos para los corredores.

En el tramo de Telefónica se han podido ver más caídas de los mozos mientras un cabestro seguía liderando la manada, que ya ha galopado más estirada, algo que algunos corredores han aprovechado para intentar realizar sus carreras.

También en el callejón se han ido sucediendo numerosas caídas de los corredores, con la manada que permanecía estirada. Ya en la plaza de toros, los astados han entrado directos a chiqueros, sin generar mayores problemas. Los seis astados serán lidiados a partir de las 18:30h en la plaza de Toros de Pamplona por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.

Parte de heridos del primer encierro

Si inicialmente se informó de cuatro heridos, el consejero de Salud navarro, Fernando Domínguez, ha confirmado desde el Hospital Universitario de Navarra (HUN) que tres personas habían sido trasladadas a este centro, uno de ellos con traumatismo craneal, otro con contusión en la pierna y el tercero con contusión en el pie, y ha elevado a cinco las solicitudes de atención.

"En principio se nos han comunicado cinco incidencias, de las cuales tres" han requerido traslado hospitalario. Así, un varón de 25 años ha sufrido un traumatismo craneal en Mercaderes y ha llegado consciente al hospital, según Domínguez. Además, otro corredor, de entre 18 y 25 años, ha sufrido una contusión en la pierna en el tramo de Espoz y Mina. Un tercero, mayor de 25 años, con contusión en el pie, ha sido trasladado al hospital desde el tramo de Telefónica.

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