Emotiva despedida de la hija de Natacha Jaitt: "Te quiero mami... tu corazón y el mío palpitan a la par"

El fallecimiento de la exconcursante de Gran Hermano España, Natacha Jaitt, ha "destrozado" a su hija y así lo ha mostrado en las redes sociales.

Antonella Olivera, de 20 años, compartió su dolor en un texto de Instagram: "El saber que no estás me parte el alma y me destroza por dentro, nunca voy a soltarte. Gracias por ser mi mamá".

Horas antes de la publicación, Antonella pidió "un poco de humanidad", en referencia a la cobertura mediática sobre la muerte de su madre.

Según cuenta el diario Clarín, los resultados preliminares de la autopsia, Natacha Jaitt murió por una"falla cardíaco-respiratoria (falla multiorgánica) que derivó en un edema pulmonar".