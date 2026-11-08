Hallan el cadáver de un recién nacido en un arcón frigorífico en Allariz: podría haber muerto hace 20 años

El contexto Según las primeras estimaciones, el bebé habría nacido tras una gestación de entre 32 y 34 semanas. Se espera que la autopsia aporte más detalles sobre las causas de la muerte y se han tomado muestras de ADN para intentar identificar a sus padres biológicos.

La Guardia Civil de Ourense está investigando el hallazgo del cadáver de un recién nacido dentro de un arcón frigorífico en un bajo del municipio de Allariz. Según las primeras estimaciones, el bebé habría nacido tras una gestación de entre 32 y 34 semanas y podría haber muerto hace más de dos décadas.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado que la investigación está abierta y bajo secreto de sumario, por lo que no han ofrecido más detalles del suceso.

Se espera que la autopsia aporte más detalles sobre las causas de la muerte y se han tomado muestras de ADN para intentar identificar a sus padres biológicos.

El hallazgo se produjo esta semana en el bajo de la vivienda de una mujer recientemente fallecida, cuando su hija se encontraba revisando sus pertenencias.

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