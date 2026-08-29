Una embarcación con medio centenar de migrantes llega a las costas de Cartagena

Los detalles El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha publicado en sus redes sociales que la situación en cuanto a materia migratoria está "descontrolada".

La Guardia Civil ha interceptado a 57 migrantes de una embarcación en Cala Dorada, Cartagena. La Delegación del Gobierno de Murcia ha informado que continúan buscando a los ocupantes de la lancha, desplegando un amplio dispositivo en la zona. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha manifestado en redes sociales su preocupación por el "descontrol" de la situación migratoria, criticando la falta de medidas urgentes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. López Miras ha subrayado la necesidad de movilizar recursos para abordar la inseguridad y desprotección en las costas.

La Guardia Civil ha interceptado a un total de 57 personas migrantes procedentes de la embarcación que ha tocado tierra este sábado en Cala Dorada, en el Parque Regional de Calblanque, término municipal de Cartagena.

Por su parte, la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia ha informado que la Guardia Civil está buscando a los ocupantes de la embarcación. Así, la propia Delegación del Gobierno confirma el amplio dispositivo que se ha desplegdo en la zona para localizar a los ocupantes de la lancha.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha publicado en sus redes sociales que la situación en cuanto a materia migratoria está "descontrolada".

"Una nueva narcolancha con decenas de inmigrantes llega a plena luz del día. La situación sigue descontrolada. Hace una semana exigí a Pedro Sánchez medidas urgentes contra las mafias. Sigo a la espera de respuesta", ha añadido.

Asimismo, ha expresado que "no hay ni voluntad ni medios suficientes para frenar esta escalada que pone en riesgo la seguridad" de estas costas: "Hay que movilizar, con urgencia, todos los recursos para acabar con esta situación de inseguridad y desprotección".

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