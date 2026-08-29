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Exigen mejoras laborales

Las educadoras de cero a tres años en Madrid seguirán en huelga: "No se puede ser esencial y vivir en mínimos siempre"

Los detalles Acabaron el curso en huelga y así seguirán después de que, pese a que el Ministerio de Educación las escuche, la Comunidad de Madrid no lo hace y son ellos quienes tienen las competencias.

Imagen de archivo de una manifestación de educadoras infantiles en Madrid
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Las educadoras de cero a tres años de Madrid terminaron el curso en huelga exigiendo mejoras laborales. Y, lejos de que el problema se haya resuelto, la Comunidad de Madrid sigue sin escucharlas y extenderán la huelga al importante mes de septiembre.

"Llegamos con energías renovadas, pero llegamos igual que nos fuimos: en huelga. Va a ser duro para todos", explica Lucía Martínez, educadora infantil en Madrid y portavoz de la Plataforma Plei.

Una decisión importante ya que septiembre es un mes clave en el curso escolar: "Pensábamos que seria evidente que no se puede trabajar así. En otros momentos que se planteó cuándo hacer una huelga indefinida, ya se habló de no hacerlo nunca en septiembre. Se crea una red entre las familias y las trabajadoras de las escuelas. Vínculos entre criaturas y sus referentes de aula".

Y aun así, dicen, no pueden volver. La huelga indefinida creen que sigue siendo necesaria: "Todo el sector que está externalizado estamos cobrando el salario mínimo interprofesional, que son 1.221 brutos".

Sus principales reivindicaciones, dicen, están siendo escuchadas por el Ministerio de Educación. Pero denuncian que la Comunidad de Madrid, quien tiene las competencias, no negocia.

A través de un decreto, el Ministerio incluirá cambios. Con ellos, dice la plataforma, lograrán bajar los ratios y conseguir que haya al menos dos educadoras por aula.

Ahora bien, no resuelve el problema de los salarios: "La responsabilidad que tenemos, el conocimiento que tenemos vale dinero. La experiencia tiene que valer dinero. No se puede ser esencial y vivir en mínimos siempre".

Por ello, piden que ellos "pongan de su parte": "No puede ser que sigamos claudicando poniendo nuestra salud mental y física en juego porque no consideren que merecemos lo que pedimos".

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