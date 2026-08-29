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Trágico suceso

Muere un joven de 26 años tras caer por una pendiente en la Vall de Boí, Lleida

Los detalles Ha sido un compañero el que ha dado aviso a los Bomberos de la caída en una zona de difícil acceso. Tras ello, se ha desplazado al lugar un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos.

Imagen del helicóptero de rescate de los Bomberos en el lugar del suceso Imagen del helicóptero de rescate de los Bomberos en el lugar del sucesoBomberos de Cataluña

Un joven excursionista de 26 años murió este viernes tras caer por una pendiente en la zona del Estany Gémena de Dalt, en la Vall de Boí (Lleida), mientras hacía una ruta desde Caldes de Boí hasta el Besiberri Sud.

Según han informado los Bomberos, a las 12:47 horas recibieron el aviso de un excursionista que alertaba de que su compañero se había caído por una pendiente hasta una zona de difícil acceso y que no contestaba.

En ese momento, los Bomberos movilizaron al lugar un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos con personal del Grupo de Actuaciones Especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Finalmente, los efectivos localizaron a las 13:18 horas el cuerpo sin vida del montañero, tal y como certificó el médico del SEM. Los Bomberos se quedaron en el lugar custodiando a la víctima mientras se trasladaba a su acompañante hasta Pont de Suert (Lleida), donde recibió atención psicológica por parte del SEM. Tras lo ocurrido, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación.

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