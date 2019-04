"María José, vamos a grabar este testimonio, porque es muy importante para que quede constancia del deseo que llevas queriendo que se lleve a cabo: el suicidio". Con estas palabras arranca el vídeo que Ángel Hernández y su mujer han grabado para confirmar que él ayudó a morir a la ya fallecida.

Durante la grabación, Ángel deja constancia del deseo de su mujer pregúntandole repetidas veces sí está segura de ser asistida para poner fin a su vida: "¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte?". Ella responde: "Sí". Ángel le plantea: "¿Quieres que se lleve a cabo ya?". Ella confirma su deseo.

En este momento, Ángel pasa a explicar a María José y a la cámara cómo, en el estado en el que se encontraba la mujer, que padecía una esclerosis múltiple desde hace 30 años, debe llevarse a cabo este proceso. "¿Sabes que te tengo que ayudar yo? No hay nadie que te pueda ayudar, y además no estaría bien que…", dice él, pero ella le corta: "Sí, lo sé".

Ángel continúa detallando la situación e insiste en la pregunta para que no haya lugar a dudas: "Me lo has pedido muchas veces, muchas veces. Más de las necesarias. Yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero claro, visto lo visto... Hoy es 2 de abril de 2019. ¿Entonces quieres e insistes en que quieres suicidarte?".

María José vuelve a confirmar su intención de morirse. "¿Quieres que lo prepare y lo hagamos mañana?", pregunta Ángel. Ella responde sin dudas: "Sí", y añade: "Cuanto antes, mejor".

Estas imágenes proceden de una grabación realizada el día anterior a que María José fuera asistida en su muerte. Minutos antes de la misma, Ángel vuelve a encender la cámara para preguntar de nuevo a su mujer si está segura de seguir adelante. "María José, ha llegado el momento que tanto deseabas".

Ángel explica a María José cómo pondrá fin a su vida. "Yo te voy a prestar mis manos, eso que tú no puedes. Primero vamos a probar con un poquito de agua porque no sé si puedes tragar. Si vemos que no puedes tragar, lo abortamos". Ella bebe un poco de agua y confirma a Ángel que puede tragar.

"Te lo doy entonces. No es mucho, pero puede que sepa mal, o sea, que tienes que soportarlo. ¿Estás decidida?", pregunta una última vez Ángel. María José se reafirma en su propósito, y él concluye: "Pues adelante". A partir de este punto, laSexta ha decidido no emitir el resto del vídeo por lo sensible del contenido.

Cuando María José termina de tomar el pentobarbital sódico, Ángel vuelve a hablar con ella por última vez. "A ver, dame la mano, que quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento. Tranquila, ahora te dormirás enseguida", se despide de su esposa. Posteriormente, Ángel llama a la Policía y es detenido por la muerte de María José.