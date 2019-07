La nutricionista María del Mar comprueba si se cumplen los puntos principales de la nueva ley. Con ella, si se llama pan integral, debe ser 100% integral, aunque aún aquellos panes que no se ajusten a la nueva ley, sin que sea ilegal, pueden venderse hasta fin de existencia.

Para que un pan se llame de masa madre tiene que cumplir unos porcentajes, que deberán, además, ir escritos con la misma tipografía, color y tamaño.

En el supermercado todavía encontramos panes en los que no pone "artesano", si no "estilo artesano" porque no se puede llamar como tal: un pan artesano debe estar fabricado bajo a dirección de un panadero artesano.

En cualquier caso, el precio ha bajado. En eso no hay fallo, así que desde hoy se puede disfrutar de una buena barra de pan.