Desde este 1 de julio tendremos más claro qué pan estamos comiendo. El real decreto que entra en vigor regula la información que aparece en la etiqueta. Así no podrá etiquetarse pan como integral si no tiene 100% de harina integral, como pan de leña si no se ha horneado en un horno de leña o como pan artesano si no ha sido elaborado más por factor humano que mecánico.

De esta manera, el pan etiquetado como pan de cereales deberá llevar al menos con un 30% de cereales y todos tendrán, además, menos sal. Un máximo de 1,3 gramos por cada 100 gramos de pan.

Y sobre la fiebre de los panes con masa madre, hasta ahora muchos llevaban ese reclamo en la etiqueta, ahora tendrán que tener un mínimo de 5% de masa madre para poder venderse como tal.

Además de todo esto, este Real Decreto también influye en el bolsillo, porque el pan de masa madre, el integral y el de centeno pasarán a considerarse pan común y, como tales, tendrán un IVA superreducido. Pasarán del 10% de IVA al 4%.

IVA reducido para los panes integrales

Variedades de pan como el integral y los elaborados con salvado o centeno también contarán en adelante con un IVA reducido del 4%. Es una consecuencia más de la nueva norma de calidad del pan, por la que todas sus variedades se adherirarán al IVA superreducido con el que contaba el pan común elaborado a base de trigo.

A la modificación fiscal sobre los panes integrales, que hasta ahora se gravaban con un IVA del 10%, se suman también ciertos estándares de calidad. Desde este 1 de julio, la etiqueta de los panes integrales o de otros cereales deberá mostrar el porcentaje de harina.

La norma también contempla normas severas en el caso del pan de otros cereales como el salvado o el centeno. Será obligatoria elaborar el pan de centeno, por ejemplo, únicamente con ese tio de harina, y no mezclar.

Además, la nueva normativa detallan las definiciones de "multicereal" o la de "masa madre", que se preserva a un tipo de elaboración que restringe el uso de levaduras industriales y se establecen las condiciones para utilizar la denominación "elaborado con masa madre".

También se concreta la producción artesana del pan, donde debe primar el factor humano frente al mecánico, y los requisitos que se tienen que cumplir para poder incorporar esta mención en la etiqueta de los productos.