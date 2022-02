Las peleas entre bandas juveniles de los últimos días en Madrid siguen teniendo consecuencias. En poco más de una semana han detenido a 19 presuntos miembros de los Trinitarios y los Dominican Don't Play que habrían participado en varias agresiones.

En laSexta Noticias hemos hablado con una joven que vive cada día el acoso de estas bandas y que fue agredida y grabada mientras recibía golpes. En ese vídeo se ve como una de sus agresoras pregunta por ella y, cuando se la señalan, se enzarza.

Hay quien trató de separarla o quien simplemente jaleó una pelea que, según la víctima, no quedó ahí: "Después de pegarme esa niña, me pillaron cuatro en el metro y me empezaron a pegar. Mientras una me agarraba, las otras me pegaban. Una a una".

El motivo de la agresión fue un comentario en redes sociales que ni siquiera puso: "Decían que yo había puesto un comentario en favor de los Trinitarios, jodiendo a los DDP's".

Reconoce haber estado implicada en otros episodios violentos y ice que no está metida en ninguna banda pero que hay pandilleros que tratan de manipularla: "Cuando estás a punto de meterte en una banda, ellos cogen y te dicen cosas, te dan cariño, demasiado... Te enamoras de eso. Y cuando ellos ven eso, ellos ya tienen la oportunidad de aprovecharse de ti".

Y sabe los perfiles que buscan reclutar: menores de incluso 11 años. "Ellos se aprovechan de que a los niños no les pueden revisar y pueden guardar las cosas que tienen. Como droga", explica.

Ella dice que quiere alejarse de ese mundo, pero tiene miedo: "Es difícil salirse. Aunque yo no estoy metido al 100%, ya se les ve en la cara lo que te pueden hacer". Por eso quiere buscar ayuda. La Policía, mientras tanto, investiga esta agresión y realmente existe una conexión con estas bandas.