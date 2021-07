La jefa de estudios de uno de los institutos con alumnos contagiados por el macrobrote generado en Mallorca ha querido expresar en una carta abierta la impotencia de los docentes por haberse producido una situación que han tratado de evitar durante nueve meses de curso.

Sin esconder su enfado, la docente ha anunciado su dimisión como coordinadora COVID del centro, y ha explicado los motivos en una carta publicada en el Diario de Mallorca después de que más de 1.800 jóvenes hayan dado positivo en COVID a raíz de un viaje de fin de curso a Mallorca.

En el escrito manifiesta cómo incluso llegó a advertir a cuatro estudiantes con intención de viajar a la isla: "Os vais a Mallorca en busca del coronavirus después de que, durante meses, en el instituto no hayamos dejado la vida para que no os contagiéis y no contagiéis a vuestras familias".

La mujer recalca que el viaje no está relacionado con el instituto, pues lo organizaron los jóvenes por su cuenta e instaron al instituto a cambiar las fechas de los exámenes de la convocatoria extraordinaria para que se pudieran ir con las fechas que proponía la agencia.

"Recoge la noticia que los estudiantes han dicho que no les obligaban a llevar mascarilla. ¿Perdón?, ¿en serio?, ¿a estas alturas hay que "obligar" a futuros universitarios a llevar mascarilla?, ¿hay que obligar a casi adultos a cumplir una norma mundial?, ¿a qué jugamos?,¿vamos a dejarnos chantajear por un argumento tan infantil usado de forma torticera por personas que han jugado a ser adultos viajando a kilómetros de sus hogares para, no nos engañemos, cogerse una cogorza detrás de otra lejos de padre/madre?, ¿en qué quedamos?, ¿adultos o niños? Y voy más allá... Si no hubiera acabado el curso, ¿ahora estarían en el instituto poniendo en peligro a quienes se han desgastado protegiéndolos?", ha espetado.

La docente continúa la carta expresando su enfado: "A veces pienso que el ser humano está mejor confinado. Luego pienso que la mezquindad es minoritaria y me consuelo un poco", asegura, sin dudar en afirmar que "hemos vuelto a fracasar por el individualismo, el egoísmo y el egocentrismo mal gestionado".

En este sentido, explica que dimite tras "los peores nueve meses" de su vida: "La gente dice que lo hemos hecho muy bien. ¿Muy bien? Si lo hubiera hecho muy bien la egoísta panda de mezquinos que se ha ido a Mallorca a hacer lo que les ha salido del nabo después de llevar nueve meses escuchando mis instrucciones y consejos, se habría quedado en casa".

Por eso, dice, despide el cargo "agotada y derrotada": "Que después de nueve meses no reconozcan el "Carpe Diem" en Garcilaso tiene un pase... pero que se vayan al encuentro de la muerte, no".