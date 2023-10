En las últimas horas han seguido conociéndose nuevas informaciones relativas a la tragedia acontecida en Murcia, con el incendio de las tres discotecasque acabó con la vida de 13 personas. Recientemente, la emisora 'Blu Radio', ubicada en Colombia, ha entrevistado a Juan Esteban Ramírez, dueño de La Fonda Milagros, uno de los locales afectados por el fuego, para preguntarle por qué no se cerró este si se le había retirado la licencia, como ya se ha informado.

Según ha contado Ramírez, él no sabía nada. En todo caso, que tenía alquilado el local y el propietario le trasladó esa licencia, pero que en ningún momento tuvo conocimiento de que había una orden de cierre segura. También ha negado que las autoridades le comunicaran que no podía ejercer esa actividad, y que por tanto continuó haciéndolo con total normalidad: "El local como tal lo tenía alquilado. Los propietarios de la discoteca me transmiten una licencia".

"Nunca se me transmitió que debíamos tener un cese de la actividad. Si a ti las autoridades o el propio dueño te dice que hay que cerrar, es lógico que no puedas seguir abriendo. Pero nunca en ningún momento se me notificó absolutamente nada. Por lo que yo asumo que puedo seguir trabajando y haciendo mi actividad", explicó el dueño de La Fonda Milagros. En concreto, según se conoció en la tarde de este lunes, la discoteca incendiada carecía de licencia y tenía orden de cierre desde 2022.

El Ayuntamiento pidió a los servicios de Inspección en octubre de ese año que precintaran La Fonda y el colindante Teatre, otra de las tres que resultaron quemadas en la madrugada del domingo en Murcia, tras haber denegado en enero su división, pero estos continuaban abiertos. Paradójicamente, la Teatre superó una inspección de sanidad del Ayuntamiento en marzo de este año, pese a carecer de licencia municipal y tener una orden de cese de actividad desde 2022, como ha apuntado el consistorio.

Así consta en el acta de inspección, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, levantada por el Ayuntamiento un mes después de que ese mismo servicio sanitario advirtiera determinadas deficiencias en sus condiciones higiénico-sanitarias. "Se han subsanado todas las deficiencias detectadas en anterior visita de inspección de fecha 9 de febrero de 2023. El local cumple condiciones higiénico-sanitarias, y procedo a que sea inscrito en el Registro Sanitario Autonómico de establecimientos minoristas de alimentación", según indica en un escrito.