EMERGENCIA SOCIAL

El drama de los sintecho no para de crecer: en tan solo dos años el número de personas que vive en la calle ha crecido un 40% en Barcelona

¿Por qué es importante? Las entidades sociales han alertado de que el perfil ha cambiado, puesto que muchos de ellos tienen trabajos precarios que les obliga a seguir viviendo a la intemperie.

Imagen de personas sintecho que viven en Barcelona
El número de personas que no tiene un lugar donde vivir no para de crecer, sobre todo en las grandes ciudades. En Barcelona, la población sintecho ha crecido un 40% en los últimos dos años y ya son más de 2.000, por eso mismo el Ayuntamiento ha anunciado la creación de una mesa de trabajo para abordar esta situación a principios de 2026.

Una de estas personas es Said, quien huyó de la guerra en Ghana y que desde hace tres años recoge chatarra en la Ciudad Condal, así como se ha visto obligado a vivir a la intemperie. "Siempre hace frío. Cuando nos vamos a dormir siempre está mojado (el suelo). En la mañana hay que levantar para recoger las cosas, la mochila, la manta... A veces te roban, cogen tu mochila o tu móvil", ha relatado.

Este es solo un caso de una realidad cada vez más acuciante, ya que según el último estudio de la Fundación Arrels, las cifras de personas sin hogar en la capital catalana ha alcanzado cifras de récord. "Localizamos un total de 1982 personas. Desde el año 2008 no habíamos encontrado una cifra tan elevada", ha detallado Silvia Torralba, responsable de Comunicación de la organización.

El aumento de la inmigración, la precariedad laboral y el elevado precio de la vivienda son algunas de las razones detrás de este incremento y las entidades sociales ya han advertido de que el perfil de las personas que viven en la calle ha cambiado. "Ahora hay personas que viven en la calle y que tienen un trabajo precario", ha señalado Torralba. En este sentido, una mujer sintecho ha expresado que "una habitación para una pareja aquí son 500 euros como mínimo", algo que es casi impensable para muchos de ellos.

Asimismo, a todos estos factores hay que sumarles la constante sospecha que recae sobre los migrantes por parte de los arrendatarios. "El alquiler es muy caro en Barcelona, la gente no confía en un extranjero que viene de la calle", ha manifestado Stefan Pricoliciu, que ha vivido ocho años en la calle.

No obstante, un hecho que hace aún más complicada la realidad de todas estas personas es que la mayoría cuenta con asistencia social, pero se ven obligados a seguir en la calle a merced de sus peligros. "A un compañero nuestro lo llegaron a apuñalar"; "Nos roban, nos pegan...", han indicado dos mujeres que no tienen hogar.

Con todo, el Ayuntamiento de Barcelona, al conocer la situación, ha anunciado la creación de una mesa de trabajo para abordar esta emergencia social a principios de 2026.

