Todos los conciertos por la visita del papa a Madrid: de Hakuna a Niña Pastori

'El festival de la fe' es el nombre que recibe este evento musical, antes de la vigilia con los jóvenes en la céntrica Plaza de Lima. Estos son todos los artistas que actuarán en la primera noche del papa en España.

La primera noche del papa en España será movidita. León XIV aterriza en Madrid este sábado en la que será la primera visita papal a España en 15 años, y lo hace con una extensa agenda que acaba, en su primera noche, con la vigilia de oración con los jóvenes en la céntrica Plaza de Lima. Pero antes de rezar, la música acompañará a las miles de personas que se espera que abarroten las calles del centro, que se están preparando para la visita del papa desde hace días.

Antes incluso de la vigilia, habrá una primera actuación, concretamente en el encuentro en la sede del proyecto social Cedia 24 horas, en el barrio de Carabanchel: allí, el sábado 6 de junio, sobre las 18:00h de la tarde, actuará Niña Pastori. "Va a ser un acto precisamente para los más desfavorecidos, los que más lo necesitan. Es un acto que hace la gente de Cáritas y para mí es un orgullo poder aportar mi granito de arena con mi música, que es lo que puedo hacer o mejor puedo hacer", aseguró la cantante, que está "nerviosa" pero "muy orgullosa" de actuar allí.

En una entrevista con Europa Press, Pastori explicó que ha tenido "libertad" a la hora de elegir y planificar la actuación, aunque no será algo abierto al público: es un acto "recogido" y "chiquitito" en un sitio muy humilde. Es la segunda vez que Niña Pastori actúa ante un papa: en mayo de 2003 cantó el 'Ave María' ante el papa Juan Pablo II en Madrid.

'El festival de la fe', en la Plaza de Lima

Ahora sí, antes de la vigilia, tiene lugar 'El festival de la fe' en la misma Plaza de Lima donde el papa se juntará con los jóvenes. Allí, actuarán:

Siloé

Beret

Hakuna

Besmaya

Malmö 040

Ignacio Serrano

Paola Pablo

Servus Mariae

Tuyo

Presencia Project

DePol

Antonio José

Hey Kid

Mr. Rain

Inazio

Lola Tuduri

Antoñito Molina

Además, desde la delegación de Jóvenes del Arzobispado de Madrid han confirmado que se sumará a este festival la compañía de Godspell, el musical dirigido por Antonio Banderas en Madrid.

El domingo 7 de junio, por su parte, tiene lugar el acto de 'Tejer redes' en el Movistar Arena, donde se espera que también esté el musical de Banderas, además de Carolina Marín, Rozalén y Sara Baras, además de los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar.

El lunes, 8 de junio, a partir de las 19:00 en el estadio Santiago Bernabéu tiene lugar un encuentro diocesano con el papa que también estará acompañado de numerosos músicos. Los artistas confirmados a este evento son:

Íñigo Quintero

El Pulpo

Toño Casado

Voz del Desierto

Valiván

Guilleproff

Santi Rodríguez

David Bustamante

Christian Gálvez & Patricia Pardo

Diana Navarro

Daniel Diges

Ozoresp

Luispo

Jorge Blass

Nico Montero

Luis Alfredo

Migueli

Laraland

Maite López

Brotes de Olivo

Hakuna

Finalmente, el martes 9 de junio --que es el último día en el que León XIV estará en Madrid antes de ir a Barcelona-- el Pontífice protagonizará un encuentro con los voluntarios en Ifema. Ahí, actuarán los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas.