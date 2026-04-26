Dos jóvenes investigados por robar su propio coche del depósito de Palma

El contexto Los hechos se remontan al pasado 2 de abril, cuando el vehículo fue retirado de la calle Begònia por haber cometido una infracción de estacionamiento y fue trasladado al depósito por la grúa.

La Policía Local de Palma ha investigado a dos jóvenes, de 21 y 22 años, por presuntamente sustraer su propio vehículo del depósito municipal. El coche fue retirado el 2 de abril por una infracción de estacionamiento. Al día siguiente, los jóvenes accedieron al depósito, conversaron con un empleado y luego se llevaron el coche rompiendo el precinto y embistiendo la barrera de salida sin pagar las tasas. La Policía de Calvià localizó el vehículo y lo devolvió al depósito. Los jóvenes, investigados por hurto de cosa propia e infracción grave, no acudieron a las citaciones policiales. El caso sigue en el Tribunal de Instancia de Palma.

La Policía Local de Palma ha investigado a dos jóvenes de 21 y 22 años, respectivamente, por supuestamente sustraer su propio vehículo cuando se encontraba bajo custodia en el depósito municipal de Palma. Los hechos se remontan al pasado 2 de abril, cuando el vehículo fue retirado de la calle Begònia por haber cometido una infracción de estacionamiento y fue trasladado al depósito por la grúa.

La mañana del día siguiente, según ha informado el cuerpo municipal, un hombre y una mujer se presentaron en las instalaciones municipales, accedieron al recinto y, tras entablar una conversación con el trabajador que estaba atendiendo al público, él se dirigió a la zona donde se hallaba el coche. Más tarde, tal y como captaron las cámaras de vigilancia, ambos abandonaron el depósito a bordo del coche, rompiendo el precinto de seguridad y embistiendo contra la barrera de salida sin abonar las correspondientes tasas de retirada y custodia.

El vehículo fue localizado más tarde por la Policía Local de Calvià en una zona comercial de Son Caliu. Los agentes identificaron a los ocupantes, quienes no pudieron ofrecer una explicación coherente sobre la posesión del turismo. El coche, por lo tanto, fue retirado por los policías municipales de dicha localidad, quienes lo trasladaron de nuevo al depósito de Palma.

La pareja de jóvenes se personó en las dependencias policiales con la intención de recuperar el vehículo, sin éxito. Después, cuando fueron citados para tratar de esclarecer los hechos, no acudieron. Por todo ello han sido investigados como supuestos autores de un delito leve de hurto de cosa propia y se levantaron actas por una infracción grave de la ley de protección de la seguridad ciudadana al desatender los requerimientos policiales.

El atestado fue remitido a la sección de instrucción de guardia del Tribunal de Instancia de Palma para continuar con el procedimiento judicial.

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