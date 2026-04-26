Una fallecida y otras tres atendidas en un incendio en una vivienda en Orihuela

El contexto El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha señalado que el fuego se originó en la cocina de la vivienda y fue extinguido "con rapidez". La fallecida, residente en el domicilio junto a su pareja, presentaba quemaduras de tercer grado.

Una mujer de 77 años ha fallecido debido a un incendio en una vivienda unifamiliar en Orihuela Costa, Alicante. El incendio, que se originó en la cocina, fue extinguido rápidamente, pero la mujer, que presentaba quemaduras de tercer grado, no sobrevivió a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, que incluyeron reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador. Tres personas más, dos mujeres y un hombre de 78 años, fueron atendidas por inhalación de humo y trasladadas al Hospital de Torrevieja. El operativo de emergencia incluyó una unidad de mando, una bomba urbana pesada y una autoescalera.

Una mujer de 77 años ha fallecido este sábado a causa de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar situada en la calle Tiberíades de Orihuela Costa (Alicante) y otras tres personas han sido atendidas por inhalación de humo: dos mujeres, de las que se desconoce la edad, y un hombre de 78 años.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se recibió alrededor de las 22.00 horas y hasta el lugar se movilizó una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU).

Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, ha señalado que el incendio se originó en la cocina de la vivienda y fue extinguido "con rapidez". Por lo tanto, los daños quedaron concentrados principalmente en esta estancia. La fallecida, residente en el domicilio junto a su pareja -ambos de habla inglesa-, presentaba quemaduras de tercer grado.

A la llegada de los Bomberos, ya se estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte del equipo médico, en las que también colaboró la Policía Local mediante el uso de un desfibrilador. Pese a los "esfuerzos conjuntos" de los servicios de emergencia, no hubo respuesta y se confirmó su fallecimiento.

En la intervención participaron una unidad de mando y jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y una autoescalera (AEA), con un operativo formado por un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Torrevieja (Alicante).

Otras tres personas han sido atendidas por inhalación de humo: dos mujeres, de las que se desconoce la edad, y un hombre de 78 años. Todos ellos han sido trasladados al Hospital de Torrevieja en transporte no asistido (TNA), según ha precisado el CICU.

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